Im Gelände auf Punktejagd

Für die Enduristen ist die diesjährige Rennsaison noch nicht beendet. Doch die Rennserien und Meisterschaften sind inzwischen auf die Zielgerade eingebogen. Die letzten Punkte werden vergeben und dementsprechend drehen die Protagonisten noch einmal ordentlich am Gasdrehgriff.

Die Fahrer vom Team Hingefallert waren am vergangenen Wochenende ebenfalls wieder auf Achse. Samstag starteten Mitglieder des Torgauer Teams beim achten Lauf zum Sächsischen Offroad Cup 2017, ausgefahren in Amtsberg, südlich von Chemnitz. Und tags darauf nahmen zwei Hingefallert-Fahrer das berühmt-berüchtigte MELZ EXDRÄHM IX im benachbarten Meltewitz bei Börln/Falkenhain unter die großen Stollenreifen.

Der Süptitzer Jens Scholz mit seinem Torgauer Partner Daniel Springer wussten am Samstag in Amtsberg gut zu überzeugen. Beide fuhren in der Klasse, in der dem Team nur ein Motorrad zur Verfügung steht und das im Wechsel gefahren wird. Drei Stunden musste die enduro-lastige Strecke mit steilen Auf- und Abfahrten befahren werden. Nach der zweiten Runde lagen Scholz/Springer auf Platz 5, als ihnen der Ganghebel abbrach. Zwei Runden absolvierte das Team mit dem Handicap noch, büßten gute Plätze ein, ehe ihre Betreuer Doreen Schladitz/Andreas Springer den Schaden behoben. Das Duo Scholz/Springer starteten eine furiose Aufholjagd. Das Süptitz-Torgauer Duo beendete die Rundenhatz schließlich auf Platz 7 und belegt im Gesamtklassement nach 8 Läufen den 4. Platz. Die Teamkollegen Christian Wallborn/Michael Meißner fuhren im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein gutes Rennen und nehmen in der Gesamtwertung Platz 13 ein. Der Vollständigkeit halber: Ben Girke und Christoph Tum (Wermsdorf/Torgau), die in Amtsberg nicht am Start waren, belegen im Klassement den 24. Platz.

Beim legendären Meltewitzer MELZ EXDRÄHM IX starteten Jens Scholz wie auch Ben Girke als Einzelfahrer. Scholz nahm das Zeitlimit für die drei Runden in drei Stunden in der Klasse Expert (35 Starter) in Angriff und Girke in der mit 48 Fahrern besetzten Klasse Sportfahrer. Dauerregen und ungünstige Witterungsbedingungen stellten die Fahrer vor einer zusätzlichen Belastung bei ihrer Fahrt über das mit zahlreichen künstlichen (Reifenstapel/künstlich angelegte Steinfelder) und natürlichen Hindernissen (Steilauf- und Abfahrten) gespickte Terrain. Scholz meisterte die drei Runden in 02:32:30 Stunden und belegte mit seinem Motorrad der Marke Husaberg einen vielbeachteten 11. Platz in seiner Klasse und im Gesamtklassement den 12. Platz. Teamkollege Girke (auf KTM) aus Wermsdorf konnte sich in der Klasse Sportfahrer teils gut behaupten und beendete seine Fahrt auf dem 33. Platz.tom