Im Klosterhof wird am Sonntag "gefastet"

Zwei Dinge haben es Renate Wollborn (66) angetan: Seit Jahren schon genießt die Belgeranerin ihren 50 Quadratmeter großen Stellplatz auf dem Eilenburger Campingplatz. Am 17. November des vergangenen Jahres wurde schließlich ein weitere Vorliebe geweckt – die Vorstandsarbeit im Förderkreis der Belgeraner St. Bartholomäuskirche. Die gebürtige Chemnitzerin und Mutter von Bürgermeisterin Eike Petzold gehört fortan dem dreiköpfigen Vereinsvorstand an, der von Jens und Udo Golde komplettiert wird.

Für den morgigen Sonntag lädt eben jener Verein in den Belgeraner Klosterhof, wo ab 14 Uhr das Thema Fasten im Blickpunkt steht.

Lange Zeit war es um den Förderverein recht ruhig bestellt. Doch dies, so Wollborn gestern gegenüber der Torgauer Zeitung, werde sich ändern. Nicht nur, dass sich der Verein nach dem Tod der ehemaligen Vereinsvorsitzenden Barbara Wolfram personell neu aufgestellt habe. Künftig wolle er die sanierten, geschichtsträchtigen Räume des Klosterhofs in der Pfarrstraße wieder mit Leben füllen.

Und zum Leben gehört mitunter der Verzicht. Deswegen dreht sich im Klosterhof bei der morgigen öffentlichen Diskussionsrunde alles rund ums Fasten. Der Förderverein will dabei der Jahreszeit entsprechend der Frage nachgehen, inwieweit die 40-tägige Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karsamstag Verlust oder Gewinn ist. Moderiert wird das Ganze vom Belgeraner Peter Stracke, der neben Ernährungsspezialistin Renate Wollborn auch Landwirt Erhard Neubauer, den Archäologen Dr. Wolfgang Ender, „Kräuterfee“ Brigitte Bussenius und den Physiker Matthias Kettler begrüßen wird. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fastenspezialitäten zu verkosten. Für Renate Wollborn soll mit derlei Veranstaltungen der Förderverein wieder in den öffentlichen Fokus gerückt werden, zumal weitere Sanierungsprojekte anstehen. „Ich denke hier nur an die Sanierung der Kirchenorgel.“ Der Verein werde seinen Beitrag leisten, notwendige Eigenmittel zu generieren.

Wollborn ist neben ihrer Tätigkeit als Vereinsvorstand übrigens seit 2014 auch in der Belgeraner Kantorei aktiv.