Im PEP fallen die ersten Wände

Torgau. In dieser Woche begann Jochen Niejaki aus Großwig mit dem Abbruch der ersten Innenwände in dem Torgauer Einkaufcenter. Zuvor schon wurden an dieser Stelle Kabel, Sprinkleranlage und Beleuchtung entfernt. Dort, wo sich einst auf 1500 Quadratmetern das Möbelland breitmachte, stehen nun die Baugerätschaften. Ein erster Durchbruch zu den 1200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, in denen einst Pfennigpfeiffer seine Waren anbot, erfolgte am Donnerstag.



Schätzungsweise 180 Tonnen Kalksandstein, 25 Tonnen Gipskarton, fünf Tonnen Mischabfall, fünf Tonnen Mineralfaser-Deckenplatten und nochmals eine Tonne Dämmung werden bei den Abbrucharbeiten am Ende wohl anfallen. Entsorgt wird das Ganze von der ALBA. Es ist der Beginn der allumfassenden Neustrukturierung des Einkaufscenters. In den jetzt entkernten Räumlichkeiten wird am Ende der Expert-Elektronikmarkt seinen Sitz haben.



Kurios: Das Geschäft Seidewitz Kommunikationstechnik war in den vergangenen Tagen wohl der schmalste Laden im gesamten Landkreis Torgau. Eine Trockenbauwand trennte einen lediglich türbreiten Verkaufsraum von der Hauptfläche, die in der kommenden Woche nach einer Rekonstruktion wieder bezogen werden soll.



Zum bereits im Stadtrat angerissen Thema des Umzugs der SB-Filiale der Sparkasse in Nordwest hinüber ins PEP gibt es aktuell noch keine offizielle Bestätigung. Allerdings seien die Verhandlungen weit fortgeschritten. „Es sieht aber alles sehr gut aus“, sagte PEP-Managerin Elke Ullrich.