Im Strandbad hat es sich vorerst ausgegrillt

Torgau. Waren es halbstarke Jugendliche, die am Wochenende den nigelnagelneuen Grill im Torgauer Strandbad demolierten? Unverständnis bei der Stadtverwaltung.

Torgau. Im Torgauer Strandbad hat es sich vorerst ausgegrillt: Nachdem Anfang Juli ein gemauerter Grill und ein Sitzrund gemütliche Abende versprachen, lag gestern früh der schwenkbare Grillrost heruntergebrochen auf dem Fußboden. Wie es dazu kam, ist bislang noch nicht ganz klar. Vermutungen gibt es. Ein Zusammenhang mit heftig feiernden Jugendlichen, die in der Nacht von Samstag zu Sonntag wegen ruhestörenden Lärms gegen 0.40 Uhr für einen Einsatz eines Funkstreifenwagens sorgten, kann nicht ausgeschlossen werden. Von der Stadt hieß es gestern, dass der Grill bereits im Vorfeld durch unsachgemäße Benutzung geringfügig in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Die mutwillige Zerstörung sei dann aber am Wochenende erfolgt.

Eine Anzeige ist gestellt. Die losen Teile wurden gesichert. Der Grill soll in einer massiveren Variante durch die Firma GaLaBau Reiche wieder montiert werden. „Unabhängig davon ist es nicht zu fassen, mit welcher Gleichgültigkeit und mit welchem Mutwillen fremdes Eigentum zerstört wird. Es wurde für unsere Bürger und Gäste eine Oase zum Entspannen geschaffen und kein Areal für halbstarke, zerstörungswillige, junge Menschen“, hieß es vonseiten der Stadt. Im Übrigen hoffe und gehe man davon aus, dass die Verursacher sich freiwillig bei der Polizei melden und den entstandenen Schaden übernehmen.