Trossin. Am Mittwoch, 7. Juni, lädt das Kirchspiel Dommitzsch-Trossin ins Trossiner Gemeindehaus zu einem besonderen Vortrag ein. Um 19.30 Uhr spricht Prof. Dr. Jens Herzer zu folgendem Thema: Im Streit um die Wahrheit.



Der Jude Paulus und die Entstehung des Christentums. Judentum und Christentum sind heute zwei verschiedene Weltreligionen. Das Judentum spielt in Deutschland als Religionsgemeinschaft in weiten Bereichen nur noch eine geringe Rolle. Im Jubiläumsjahr der Reformation 2017 ist auch das Thema „Luther und die Juden“ als Problem wieder neu aufgebrochen. Der Vortrag wirft unter diesen Vorzeichen einen Blick auf die Entstehung des Christentums: Was bedeutet es für das Christentum damals und heute, dass der große Missionar Paulus selbst genau wie die anderen Apostel Juden waren? War Paulus tatsächlich der „Erfinder des Christentums“? Warum kann das Christentum ohne das Judentum nicht verstanden werden?



Prof. Herzer hat an der Leipziger Universität einen Lehrstuhl für neutestamentliche Wissenschaft inne und ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Leipziger Diakonie.