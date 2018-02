Im Vereinshaus fielen die Hüllen

Sitzenroda. Eröffnet wurde die bereits dritte Abendveranstaltung in dieser Saison wie immer mit dem Einmarsch aller Gruppen des SFC. Von den kleinen Fünkchen und mittleren Funken, über die Funkengarde, die Quellentalkirschen, bis hin zu den Männern vom Elferrat zogen alle auf dem Saal ein, um gemeinsam mit den Gästen den Sitzenrodaer Faschingsschlager zu singen. Auch die Herren der SFC-Polizei und natürlich das Prinzenpaar durften dabei keinesfalls fehlen.



Getreu dem Motto „Von Andrea Berg bis ZZ Top – der SFC rockt und pop(p)t“ zeigten die SFC’ler ein vielseitiges Programm. So reisten die kleinen Fünkchen an den Südpol zu den Pinguinen und die mittleren Funken schwangen als Cheerleader zur Musik von Elvis ihre Hüften. Auf der Aerobic-Welle der 80er Jahre schwammen die Mädels der Funkengarde im Neonoutfit mit ihrer Fitness-Einlage. Da kamen nicht nur die Funken ins Schwitzen. Auch die „Boys“ brachten mit ihrem Auftritt so manch weiblichen Gast in Verzückung und ernteten mit ihrem Programmteil viel Applaus.



An die Lachmuskeln ging es, als die Elferratsmänner als „Pianisten vom Quellental“ auftraten. Es sei nur so viel gesagt – hinter dem Piano wurden die Hüllen fallen gelassen... Nach der Eröffnung der Kussfreiheit traten als letzter Programmpunkt schließlich die „Quellentalkirschen“ auf. Musik vom King of Pop Michael Jackson sowie der abgestimmte Einsatz verschiedener Lichteffekte sorgte für wahre Begeisterungsstürme im Publikum. Und von da an gehörte die Tanzfläche den Gästen.



Während bei der ersten Abendveranstaltung am letzten Januarwochenende musikalisch vor allem die Schlagerfans auf ihre Kosten kamen, war an den vergangenen beiden Samstagen für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wie gesagt – der SFC rockt und pop(p)t! Die abwechslungsreichen Tanzrunden zwischen den Programmteilen lockten das Publikum immer wieder auf die Tanzfläche und es wurde „geschwooft“ bis die Füße qualmten.

Im Faschingsschlager der Sitzenroader Narren heißt es so schön: „Und geht es morgens dann nach Haus... dann singen wir nochmal schön laut... das Narrenvolk stimmt mit uns ein, heut war es wieder nett...“ Ein geselliger Abend mit tollen Gästen ging in den frühen Morgenstunden dann zu Ende. Und in Gedanken schwelgt man nicht nur in Erinnerungen, sondern plant auch schon fleißig für das nächste Jahr.

