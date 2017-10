Im freien Fall

Der letzte Sieg der Dommitzscher war am 4. Spieltag und das in Ostelbien beim FSV Beilrode. Nun sollten mal wieder Punkte her. Doch zwei Zwochauer Treffer in den Anfangsminuten brachten schon eine kleine Vorentscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Zugute halten muss man den Dommitzschern, dass sie nicht in Panik verfielen, sondern immer wieder Angriffe in Richtung Zwochauer Strafraum starteten. Und siehe da, einer wurde mit einem Strafstoß belohnt. Marten Lischke verwandelte und Dommitzsch schöpfte wieder Hoffnung. Bis zum Halbzeitpfiff gab es nichts Aufregendes mehr, und immer noch war man auf Dommitzscher Seite guter Dinge. In der zweiten Spielhälfte war ein leichter spielerischer Vorteil beim Gastgeber erkennbar. Dieser brachte dann auch in der 60. Spielminute den dritten Treffer für die Zwochauer, was gleichzeitig die Niederlage besiegelte. Das nochmalige Aufbäumen der Dommitzscher war lobenswert, aber es war umsonst. Zwochau verstand es in der letzten halben Stunde, seinen Strafraum abzuschirmen, um die drei Punkte im eigenem Lager zu behalten. Durch diese Niederlage hält sich Dommitzsch gefährlich an den Abstiegsplätzen auf.

Dommitzsch: Sucker, Wolfsteller, Scheer, Klitza, Reichelt (65. Schmidt), Jahn, Janetzki, Buchold, Lischke, Saber (70. Thiele), Hache (76. Kuhnert); TF: 1:0 Hecht (9.), 2:0 Neumann (14.), 2:1 Lischke (27. Strafst.), 3:1 Ohlig (50.), Gelb: 2x Zwochau, 3x Dommitzsch; SR: Michael Kössner; ZS: 60.