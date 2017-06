Imker - ein Hobby für jedes Alter

Doch der „Fast- Rentner“ hat bereits Verantwortung übernommen, als er voriges Jahr im Januar das Amt des Ersten Vorsitzenden des Imkervereins Torgau und Umgebung übernahm. TZ sprach mit dem Diplomingenieur für Elektrotechnik, der 46 Jahre auf Montage tätig war, über sein neues Hobby, den Verein und die Probleme, die aufgrund des kühlen Frühjahrs für die Bienenzüchter entstehen.

TZ: Wir hatten in diesem Frühjahr über viele Wochen zu niedrige Temperaturen. Hat das den Bienen geschadet?

Lothar Otto: Ja. Wir hatten Völkerverluste von geschätzt 20 Prozent. Wir als Imker können die Bienen nur bedingt schützen. Sei es durch geeignete bauliche Einrichtungen sowie durch gezielte medikamentöse Maßnahmen. Aber die Ursache für die Verluste ist nicht die Kälte. Es sind die extremen Temperaturschwankungen. Die sorgen dafür, dass die Insekten anfällig für Krankheiten werden. Und außerdem lagen die Durchschnittstemperaturen in diesem Frühjahr für einen optimalen Ausflug der Bienen viel zu niedrig. Der nochmalige Frosteinbruch brachte Einbußen in der Obstblüte. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in diesem Jahr weniger Honig ernten. Auch weil die Bienen auf Grund des verzögerten Nahrungsangebotes einen großen Teil ihrer ersten Ernte für den Erhalt ihrer Völker benötigten.

Sorgt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf den Feldern für Ärger bei den Imkern?

Ja. Die Bienen nehmen diese Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel beim Sammeln von Nektar und Pollen mit auf. Sie verenden im wahrsten Sinne des Wortes kurze Zeit darauf bei ihrem Heimflug und kehren nicht wieder in die Bienenstöcke, von den Imkern Beuten genannt, zurück. Somit gelangt kein vergifteter Nektar in die Bienenstöcke, wo der Honig eingelagert wird.

Sind Sie so heiß auf Verantwortung? Immerhin wurden Sie kurze Zeit nach Beginn Ihrer Imker-Karriere bereits Chef des Imkervereins?

Ich habe das Amt übernommen, weil ich es als neue Herausforderung betrachtet habe und damit auch den Fortbestand des Vereines garantieren möchte. Ich habe mich schnell in die Imkerei eingearbeitet, möchte aber betonen, dass sie für mich nicht mehr als ein Freude bereitendes Hobby darstellen sollte. Offenbar hat es auch einige Mitglieder beeindruckt, wie schnell ich meinen Bestand von 3 auf 20 Bienenvölker vergrößerte. Ich besitze offenbar ein Händchen für Bienen (lacht).

Warum haben Sie überhaupt damit angefangen?

Da ich bald in Rente gehe, habe ich mir ein Hobby gesucht, für das ich mich begeistere, das mich fasziniert, fordert und ausfüllt – die Imkerei.

Muss es gerade Imker sein?

Ich habe mich schon als Kind dafür interessiert. Auf dem Nachbargrundstück meiner Eltern wohnte ein Imker. Ich hatte zwar vor den Bienen riesigen Respekt, aber das Interesse für sie war größer als die Angst. Außerdem will ich einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Ich kann mir inzwischen mein Leben ohne die Bienen nicht mehr vorstellen.

Sie sind als neuer „alter“ Imker von Null auf 100 durchgestartet.

Stimmt. Es war aber nur mit Hilfe von erfahrenen Alt-Imkern zu bewältigen. Ich denke dabei vor allem an Günter Risch, meinen Vorgänger als Vereinschef, Joachim Walter, Günter Schubert, Berthold Clauß, um nur einige zu nennen, und die Imkerei Grabein, ein Familienbetrieb in Arzberg.

Klingt gut. Aber reden wir mal von der Realität: Wieviel Mitglieder hat der Imkerverein Torgau und Umgebung?

45 Mitglieder, Tendenz leicht steigend.

Müssen Sie werben?

Ja. Aber es kommen auch Interessenten von allein. Meist stammten Nachwuchs und Neueinsteiger aus Familien unserer Mitglieder. Angelernt werden die Neuen von sogenannten Paten, erfahrenen Imkern aus unserem Verein. Die Neu-Imker erhalten als Vereinsmitglieder für den Start ins Bienenleben für ihre Erstausstattung eine Bezuschussung von 500 Euro. Wir raten Neulingen auch, einen Grundlehrgang zu absolvieren. Als Verbandsmitglied erhält jeder im Rahmen des Lehrganges eine Mappe „Grundwissen des Imkers“.

Apropos Mitglieder: Wie ist die Alterszusammensetzung des Vereins?

Die Spanne reicht von 22 bis 89 Jahren. Hoffentlich habe ich jetzt keinen älteren Imker vergessen. Insgesamt sind aber zwei Drittel über 60 Jahre alt. Auch sechs Frauen gehören zu unseren aktiven Imkern.

Ist es sinnvoll, in der Stadt das Hobby Imker zu betreiben?

Möglich ist es auf alle Fälle. Vor allem, wenn der Hobby-Imker die Bienenstöcke auf ein Flachdach stellen kann. Am günstisgen ist es, wenn der Imker ein Grundstück besitzt oder sein Hobby in einem Schrebergarten betreibt. Aber er sollte sich, egal wo er die Bienenstöcke aufstellt, schon mit dem Nachbarn absprechen. Manche Leute fühlen sich von Bienen gestört.

Wie oft sind Sie in Ihrer noch kurzen Imkerlaufbahn von Bienen gestochen worden?

Hundertmal bestimmt. Man merkt es weniger als einen Mückenstich. Nach zwei Jahren fühle ich nur noch, dass es pieks macht. Wichtig ist, den Stachel mit der Giftdrüse sofort rauszuziehen. Dann ist der Stich kein Problem.

Gibt es aggressive Bienenrassen?

Ja. Aber in unseren Breiten halten viele Imker die Rasse „Carnica“. Diese Biene gilt als sanftmütig.

Gelten die Hobby-Imker als Konkurrenz zu Imkern, die die Bienenhaltung als Beruf betreiben?

Nein. Wir Freizeit-Imker haben im Durchschnitt zehn Völker. Damit decken wir unseren Eigenbedarf ab, versorgen unsere nähere Verwandtschaft sowie unsere Freunde und verkaufen hier und da mal ein Glas.

Was unterscheidet den Honig der hiesigen Imker von dem, den der Verbraucher im Supermarkt kaufen kann?

Unser Honig stammt aus der Region, ist geschmacksintensiver als „Industriehonig“ und ist garantiert nicht mit importierten Inhaltsstoffen vermengt.

Welchen Honig bevorzugen Sie?

Für mich ist es die „Frühlingstracht mit Raps“. Doch glücklicherweise sind die menschlichen Geschmäcker unterschiedlich. Dem einen schmeckt dies, dem anderen das besser. So hilft es uns, alle Sorten zu vermarkten. Je nach Jahreszeit ist auch das Trachtangebot verschieden. Beginnend mit der Obstblüte folgen Raps, Robinie, Linde, und nicht zu vergessen der Waldhonig. Im Frühjahr bin ich besonders heißhungrig auf den frischen Honig. So habe ich zum Beispiel den Standort einiger Bienenstöcke für vier Wochen an ein Rapsfeld verlegt.