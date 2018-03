Immens wichtiger Sieg

Kegelsport. In der 2. Bundesliga der Männer hatte der Dommitzscher Kegelclub seinen Tabellennachbarn aus dem thüringischen Auma zu Besuch. Ganz locker konnte die Heimmannschaft den Sieg holen.

Mit den Thüringern aus Auma war wieder ein direkter Tabellennachbar Gegner der Dommitzscher Kegler. Ein Sieg wäre enorm wichtig für das Ziel Klassenerhalt.

David Schade und Alexander Rudolf bildeten diesmal das Starterpaar beim DKC. Ihre Gegenspieler waren T. Cyliax und J. Koschinsky. Schade hatte etwas Startschwierigkeiten und verlor die erste Bahn knapp. Danach fand er immer besser ins Spiel und konnte das Spiel an sich reißen und so den Punkt für die Dommitzscher holen. 3:1 – (531:499).

Rudolf zeigte wie schon in den letzten Wochen eine konstante Leistung. Sein Gegenspieler hatte sichtlich Probleme mit der Dommitzscher Bahn und wurde ausgewechselt. Aber dies brachte nicht den gewünschten Erfolg für die Thüringer. Rudolf spielte sein Match kontrolliert runter und siegte mit 4:0 – (574:458). Zwei Punkte und 148 Kegel Vorsprung. Die Zeichen standen schon frühzeitig auf Sieg.

Im Mittelpaar spielten Lars Günther und Rico Wiesner. Sie spielten gegen S. Kröber und D. Dietz. L. Günther verlor die erste Bahn mit einem Kegel und holte auf der Zweiten ein Unentschieden. Die dritte Bahn gewann er dann knapp. Auf der letzten Bahn lief nichts mehr zusammen und er verlor diese deutlich 1,5:2,5 – (517:545). Ein kleiner Dämpfer, welchen aber Wiesner mit Bravour ausbügeln konnte. Auch er ließ seinen Gegenspieler keine Chance und holte nochmals etliche Kegel heraus 3,5:0,5 – (569:507). Die Dommitzscher führten 3:1 und hatten sagenhafte 182 Kegel Vorsprung.

Für Stefan Holike und Jens Günther ging es jetzt darum, weitere Mannschaftspunkte zu holen. Diese können in der Endabrechnung noch entscheidend sein. Bei den Gästen standen ihnen P. Sommer und S. Funk gegenüber. Beide machten ihrer Sache sehr spannend, konnten aber die wichtigen Punkte holen. Holike sicherte sich mit einem Kegel mehr auf der letzten Bahn den dritten Punkt und damit den Sieg, obwohl er insgesamt einige Kegel weniger erspielt hatte 3:1 – (549:559). Auch bei J. Günther wurde der Sieg erst mit der letzten Kugel entschieden. Mit insgesamt zwei Kegeln mehr holte er sich den Sieg. 2:2 – (558:556). Am Ende eine klare Angelegenheit, mit der so nicht zu rechnen war.

Die Dommitzscher konnten sich so wieder etwas vom Tabellenende absetzen. Da auch Deutzen verlor hat der DKC bei noch drei ausstehenden Spielen gute Voraussetzungen die Liga zu halten (die beiden Letzten steigen ab). Am Wochenende geht müssen die DKC-Spieler ins Vogtland nach Mehltheuer und dort haben sie recht gute Chancen etwas mitzunehmen.

Ergebnisse:

KTV Zeulenroda – SG Grün-Weiß Mehltheuer 3:5 Dommitzscher KC 77 – SV Blau Weiß Auma 7:1 ATSV Freiberg – SK Markranstädt 1990 6:2 KSV 1991 Freital – SV Blau-Weiß Deutzen 7:1 TSV 90 Zwickau – ESV Lok Rudolstadt 6:2

Aktuelle Tabelle: