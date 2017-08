Die in der Sommerpause frisch und neu zusammen gewürfelte 1. Herrenmannschaft des FC Elbaue Torgau macht weitere Forschritte, was der klare Heimspielerfolg am Sonntag zeigte.

Fussball. Nach dem 6:0-Trainingserfolg gegen die B-Junioren von Union Torgau am Freitagabend hatte die neuformierte Elbaue-Mannschaft den Wittenberger Kreisoberligisten Grün Weiß Pretzsch zu Gast. Nach dem am Ende klaren Erfolg zeigte sich Coach Axel Frank überrascht darüber, dass das Team nach knapp vier Wochen gemeinsamen Übens und nach zwei Spielen die guten Trainingsleistungen recht ordentlich auf dem Platz umsetzen konnte.



„Aber man darf den Sieg nicht zu hoch hängen. Noch sind wir in der Vorbereitung, wo noch nicht das letzte auch vom Kontrahenten gegeben wird“, versuchte er, zu große Euphorie zu bremsen. Nachdem Keeper Pfeiffer in der ersten Viertelstunde mit zwei, drei prima Reaktionen einen frühen Rückstand für sein Team verhindern konnte, zogen die Platzherren ihr eigenes Spiel immer besser auf. Nach einem Doppelschlag zur 2:0-Führung klappte auch das Zusammenspiel sichtbar erfolgreicher. So wurden die Seiten nach dem dritten Treffer für den FCE gewechselt. Wer erwartet hatte, dass die Gastgeber mit zunehmender Spielzeit das Spiel aus der Hand geben würden, sah sich auf dem falschen Dampfer. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste beantworteten sie wenig später mit dem vierten Treffer. Bis zum Spielende fielen nach teilweise sehenswerten Spielzügen weitere zwei Treffer.



An den Reaktionen der Gäste in den Schlussminuten merkte man ihnen die Enttäuschung über die klare Niederlage an. Letztlich ein auch in der Höhe verdienter Sieg für den FC Elbaue, der Mut machen sollte.



Torgau: Pfeiffer; St. Schrinner, Pottetz, Richard, Alsawihilli, Gharib (65. Kempf), Jäckel, Gebray (46. Omar), Schwarzenberg, Farkas, Peter; TF: 1:0 Farkas (22.), 2:0 Gebray (24.), 3:0 Schwarzenberg (43.), 3:1 (52.), 4:1 St. Schrinner (58/FE.), 5:1 Farkas (67.), 6:1 Farkas (77.); SR: A. Hönemann (Torgau); ZS: 15