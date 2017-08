Immer schon und auch zukünftig ein Mehrgenerationenprojekt

Roitzsch. Seit dreizehn Jahren steht das alte Gutshaus im Trossiner Ortsteil Roitzsch nun schon leer. 2003 schlossen sich hier Türen und Fenster auf damals unbestimmte Zeit, als der kommunale Kindergarten das Objekt verließ. Was blieb, war ein großes stilles und zunehmend verfallendes Gebäude, dessen Keller nur noch durch den örtlichen Jugendclub mit Leben gefüllt wurde.

Harald Prätzsch, gebürtiger Roitzscher und engagierter Bürger der Gemeinde Trossin, konnte sich die Untätigkeit, die bis 2010 über dem Gelände zu hängen schien, nicht länger ansehen und kaufte den Komplex im besagten Jahr. „Ich bin hier geboren, lebe in unmittelbarer Nachbarschaft und möchte nicht, dass dieses traditionelle Gebäude einfach so verkommt. Ich stecke hier mein ganzes Herzblut rein!“ Erinnerungen an sein ganzes bisheriges Leben hängen an dem großzügigen Grundstück, auch die ersten Treffen mit seiner Frau sind ganz eng mit der Adresse in der Ringstraße verbunden. Zudem spiegelt das Objekt eine wechselhafte Geschichte wieder, typisch für die Region: Um 1800 erbaut, war das bereits vorher existierende Rittergut lange ein Schmuckstück der kleinen von Feldern umringten Ortschaft. In der jüngeren Vergangenheit beherbergte es nach der Enteignung des Gutes nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg zahlreiche Mieter und den erwähnten Kindergarten. Um das Haus nun wieder auf Vordermann zu bringen und möglichst bald wieder zu einem Anlaufpunkt für Jung und Alt zu machen, stellte Harald Prätzsch einen Antrag auf Förderung durch das sogenannte LEADER-Programm.

Dieser wurde schließlich angenommen und machte das Gutshaus zu einem Projekt der LEADER-Region „Dübener Heide“. Dank der bewilligten Fördermittel in Höhe von 150 000 Euro können die ersten Bauarbeiten, wie von Prätzsch erhofft, noch diesen Monat beginnen. Insgesamt wird der Umbau voraussichtlich 500 000 Euro kosten. Die Initiative der Familie Prätzsch sah von Anfang an eine Wiederbelebung des Hauses, über die Einrichtung von sechs Wohnungen hinaus gehend vor. So gibt es einen großen Saal, der während der Arbeiten im Kellergeschoss als vorübergehendes Domizil für den Jugendclub dienen soll. „Eine andere Ausweichmöglichkeit hätten die Jugendlichen nicht und so können sie sich weiterhin geschützt treffen.“, so Prätzsch. Diesen Schritt könnte man als ersten Baustein im Mehrgenerationenpuzzle Gutshaussanierung bezeichnen, denn im Anschluss werden barrierefreie und generationsübergreifende Wohneinheiten geschaffen, das Treppenhaus modernisiert und urch einen Fahrstuhl ergänzt und Platz für die Räume von Ergo- und Physiotherapiepraxen geschaffen werden. Wenn der Jugendclub das Interimsquartier wieder verlassen kann, soll der Saal auch erstmal der Gemeinde zur Verfügung stehen, bis es für ihn konkretere Pläne gibt.

„In der Vergangenheit sind hier auch schon Familien- und Dorffeierlichkeiten gestiegen – so einen Raum braucht man eigentlich überall für das gemeinschaftliche Leben.“ Nachdem der Sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, sowie Landrat Kai Emanuel sich am 1. August das Areal gemeinsam mit den Roitzscher Verantwortlichen um Harald Prätzsch im Rahmen ihrer LEADER-Tour genaustens angesehen und mit ihrem Besuch den inoffiziellen Startschuss zum Neubeginn gegeben haben, stehen alle Zeichen auf Zukunft. Das Ziel, im kommenden Frühjahr die ersten Mieter willkommen zu heißen, ist nun in greifbare Nähe gerückt. Harald Prätzsch ist stolz und dankbar für die Chance, die ihm das Förderprogramm der EU und des Freistaates damit gegeben haben: „Dass wir jetzt endlich anfangen können, ist für mich auch ein persönlicher Triumph und gibt allen Beteiligten ein richtig gutes Gefühl!“