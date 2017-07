In Beilrode kann endlich wieder das Fliegen gelernt werden

Paragliding. Lange hat es gedauert, doch nun ist es endlich wieder soweit: auf dem Beilroder Flugplatz können Paragliding Kurse absolviert werden. „Aufgrund mangelnden Lehrpersonals war dies in den vergangenen Jahren leider nicht möglich“, erklärt der Vorsitzende des Luftsportvereins Torgau-Beilrode, Hans Langer. Seit vergangenem Freitag läuft dort bereits der erste Schnupperkurs des Jahres, zu welchem sich vier mutige Paraglider in spe angemeldet haben.



„Wir wollen das Gleitschirmfliegen bei uns in der Region wieder populärer machen, um den Nachwuchs unseres Vereins nicht zu verlieren“, sagt Lange. So sei es quasi nahezu unmöglich, für einen Verein, in dem man eine bestimmte Ausbildung braucht, Leute zu akquirieren, wenn man nicht selbst ausbilden kann. Und so hat er sich Unterstützung aus Dresden geholt, von dem professionellen Gleitschirmleherer Jochen Henrichs. Der Kurs bei ihm, welcher isnagesamt rund eine Woche dauert, hat nun zwar bereits begonnen, kurz Entschlossene sind allerdings nach wie vor eingeladen, sich bei ihm zu melden.



Und wem das zu kurzfristig ist, der bekommt im Laufe des Jahres noch mehrere Chancen, einen Paragliding Kurs zu absolvieren. Teilnehmen können Personen ab 14 Jahren, jedoch wird bis zur Vollednung des 18. Lebensjahres die Zustimmung der Eltern benötigt. Wer nun Lust bekommen hat, sich mit einem Paraglider in die Lüfte zu erheben, kann sich bei Jochen Henrichs unter der 017618899666 oder per Mail unter fly@air-touch.de melden.