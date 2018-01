In Belgerns Bürgersaal wurde Tacheles geredet

Zum Ersten als Vorsitzender des 79 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins beim Verlesen des Rechenschaftsberichts 2017, zum Zweiten als Vize für den auf Kur weilenden Ortswehrleiter Steve Stieber. Nicht verwunderlich also, dass sich die Rechenschaftsberichte in manchen Passagen mächtig ähnelten.

Reichlich Pfeffer hatte der Rechenschaftsbericht über das Wirken des Feuerwehrvereins. Weil zu diesem unter anderem auch immer ein Blick in die regionale Politikarena gehört, nahm sich Reitor diesmal die Diskussionskultur im Stadtrat von Belgern-Schildau zur Brust.

„In so mancher Stadtratssitzung ging es hoch her. Es wurde über so manche Kleinigkeit gestritten, die nicht einmal die Spucke wert war.“ Dann sogar ein schmerzlicher Seitenhieb in Richtung Verwaltung: „Das Bauamt versaute so manche wichtige Angelegenheit mit Ansage. Da denke ich nur an das Oschatzer Tor und die Neußener Sirene.“ So sei es auch verständlich, dass zwei weitere Stadträte nicht mehr wollten (Gerlinde Hille und Michael Halx, beide CDU; Anm. d. Red.). Reitor verwies auf die nicht gerade geringen Ausgaben zur Erarbeitung eines Brandschutzbedarfsplans (wurde in der jüngsten Stadtratssitzung bereits vorgestellt, Ausführliches dazu folgt; Anm. d. Red.).

Doch was nütze ein solches Werk, wenn selbst dringende Ersatzbeschaffungen nicht realisiert werden könnten. „Sicher ist die jetzige Situation in der Verwaltung sowie im Stadtrat nicht ganz einfach. Aber man sollte doch alles Nötige unternehmen, um nach vorne zu kommen.“ Der alte Vereinschef Reitor, der nach erfolgter Vorstandswahl wenig später auch zum neuen Vereinschef berufen wurde, erinnerte unter anderem an die beiden tollen Tage, die am 30. April und 1. Mai zahlreiche Besucher zum Tanz in den Mai sowie anlässlich des Tags der offenen Tür ins Gerätehaus lockten. Zudem gab er einen kurzen Ausblick auf den bevorstehenden Kameradschaftsabend, der am 24. Februar in der Gaststätte „Zur alten Brauerei“ über die Bühne gehen wird.

Nach einer kurzen Essenspause schritt Reitor wie bereits erwähnt erneut nach vorn. Und wie schon zuvor beim Feuerwehrverein nahm er sich das „recht ruppige, politische Klima“ innerhalb des Stadtrats vor. „Es ist kaum zu glauben, dass unsere gewählten Ratsmitglieder an einem Strang ziehen“, monierte er. Fast schon drohte der Freitagabend zu einem politischen Aschermittwoch zu werden, allerdings schien niemand im Bürgersaal zu jenem Zeitpunkt so richtig frohgelaunt zu sein.

Doch Rechenschaftsberichte sollen nun mal nicht unterhalten, sie sollen Auskunft geben. Und das gab Reitor mit reichlich Zahlen, die sich nicht nur auf das Einsatzgeschehen sondern auch auf die geleisteten Ausbildungsstunden bezogen. Bei Letzteren appellierte er noch einmal an die Kameraden, sich wenigstens abzumelden, wenn ein Ausbildungsdienst einmal nicht wahrgenommen werden könne. Nicht nachvollziehbar sei für ihn auch, dass Tauglichkeitsuntersuchungen nicht durchgeführt würden. Obgleich er wisse, dass es schwer sei, einen passenden Arzttermin hierfür zu finden, sollte jeder Kamerad wenigstens darum bemüht sein.

Gut bewährt habe sich nach Ansicht Reitors der Digitalfunk.

Lobende Worte auch für die Etablierung einer Flambini-Kinderfeuerwehr. Große Anstrengungen seien hierfür nötig gewesen. Zwölf Jungen und Mädchen werden hierbei ein Mal im Monat von vier Betreuern angeleitet. Das Interesse der Kleinen sei nach wie vor ungebrochen. Und dann gab’s nach all der Kritik in Richtung Stadtverwaltung im Beisein von Bürgermeisterin Eike Petzold zum Abschluss noch einmal eine verbale Streicheleinheit. Reitor bedankte sich für eine ansonsten kooperative Zusammenarbeit. Mit Hauptamtsleiterin Katrin Benndorf verfüge man über einen kompetenten Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte.

Einsatzgeschehen der Feuerwehr Belgern samt der dazugehörigen Löschgruppe Bockwitz:

• 2 Brände (ein recht großes Lagerfeuer zu Himmelfahrt in Belgern und Pkw-Brand in der Reihzecher Straße

• 18 technische Hilfeleistungen

• 6 sonstige Einsätze