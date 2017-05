In Blechhütte und Spezialfahrzeugen

Neiden. Für die Zuschauer war es ein Spektakel. Ein Wochenende lang erlebten sie „Am Österreicher“ in Neiden hochklassigen Motosport, spannende Rennen und dabei noch das Gefühl, gern gesehen Gäste zu sein. Damit am Ende dieser Eindruck entstehen konnte, werkelten hinter den Kulissen unzählige Helfer. Viele davon gehören zum Veranstalter, dem MSC Pflückuff im ADAC. Andere kamen sogar aus dem Freistaat Bayern. Um einige dieser vielen Menschen, die arbeiten, damit „Am Österreicher“ gecrosst werden kann, dreht sich die folgende Geschichte.



Bevor ein jedes Rennen startet, steht er gut sichtbar im Mittelpunkt: Ray Richter. Der Torgauer ist Rennleiter, bevor er nicht sein O.K. gibt, darf nicht gefahren werden. Deshalb läuft er vor jedem Start das sogenannte Gitter ab und kontrolliert, ob alle Maschinen so stehen, wie sie sollen. Zeigt Ray Richter an, dass es losgehen kann, schlägt die Stunde des Manns in der Blechhütte: Jürgen Slomma. Der 34-Jährige bedient das Startgitter. Zieht er wenige Sekunden später den großen roten Hebel, kippt das Gitter um, die Strecke ist frei. Seit fünf oder sogar sechs Jahren mache der diesen Job jetzt, berichtet der Torgauer. Die Lautstärke sei zwar enorm, mache ihm dabei nichts aus und auch mit dem Staub könne er gut leben, sagt der 36-Jährige. 35 Solomaschinen passen hinter das Gitter, bei den Seitenwagen und Quads sind es 17. Die restlichen stehen dann eine Reihe dahinter. Das Startgitter funktioniert rein mechanisch durch eine starke Feder. „Zum spannen brauchen wir zwei, besser sogar drei Helfer“, beschreibt Jürgen Slomma. Solo-Aufgabe ist es dann wiederum, die Konstruktion vor dem nächsten Start zu reinigen. Steine und Dreck könnten die Mechanik blockieren, deshalb kehrt Jürgen Slomma vor jedem Start einmal durch.



Die Zahl der Starts, die er gesehen hat, ist ungezählt: Günther Schulz ist beim MSC omnipräsent. Unter anderem koordiniert er die zahlreichen Streckenposten. Noch. Denn es steht eine Wachablösung an. „Das ist mein Nachfolger“, sagt der inzwischen 80-Jährige und rückt André Mingo ins Bild. Der selbständige Malermeister übernimmt in diesem Bereich mehr und mehr Verantwortung. „Derzeit absolviere ich meine Pflichtrennen, um für die Prüfung zugelassen zu werden“, erklärt der 42-Jährige. die Streckenposten sind so verteilt, dass die gesamte Strecke überwacht werden kann. „Wichtig ist, dass sie miteinander kommunizieren“, weiß André Mingo. Vieles anders machen, als Günther Schulz wird er nicht. Warum auch – es läuft „Am Österreicher“. „Wir stimmen in 99 Prozent der Fragen überein“, sagt Mingo.



Genauso unaufgeregt wie Schulz und Mingo agierte am Wochenende auch Tom Schugk. Als „Obmann der technischen Abnahme“ mussten Mensch und Material an ihm uns seinem Team vorbei. Dabei gelten klare Regeln, bei denen es vor allem um die Sicherheitsausstattung geht. So werden Brustpanzer und Helme der Piloten und Beifahrer genau kontrolliert, ob sie den Normen entsprechen, unbeschädigt sind und passen. Bei den Maschinen werden insbesondere Schützer und Bremsen in Augenschein genommen, dazu der sogenannte Killschalter, der dafür sorgt, dass der Motor abschaltet, wenn Pilot und Motorrad getrennt werden. Ein bis zwei Minuten dauere so ein Abnahme, weiß der 34-Jährige, der seine sportliche Heimat beim Motorsportclub Dahlen hat. Nach der Kontrolle werden Ausrüstung und Fahrgestelle markiert – nur wenn das erkennbar ist, darf später auch gestartet werden. Dass Maschinen durch die Prüfung fallen, sei selten, so Schugk. In seinen Bereich fällt auch der Parc fermé. Die Siegermaschinen werden dort während der Einspruchsfrist gegen die Rennwertung abgestellt und bei Protesten auch auseinandergenommen. Dann könne es schonmal knifflig werden, weiß der Dahlener, der als ausgebildeter Elektrotechniker jedoch bestens gerüstet ist.



Interessante Technik war nicht nur während der Rennen und auf der Strecke unterwegs. Zwischen Fahrerlager und Rennstrecke parkten gut sichtbar zwei Geländewagen in Rettungsdienstdesign. Oder umgekehrt. Beide – plus ein weiterer Rettungswagen, der an der Strecke postiert war – gehörten zum privaten Rettungsdienst ORMS, der das Rennwochenende absicherte. ORMS ist eigentlich in Münchberg, also in Oberfranken beheimatet. Chef Klaus Spörl hat mit dem Rettungsdienst sein Hobby zum Beruf gemacht. Schon in den 80er-Jahren sei er als „Haus-und-Hof-Sanitäter“ bei vielen Rallyes mitgefahren. Dabei sei ihm aufgefallen, dass es für derartige Einsätze nirgendwo die passende Rettungstechnik gab. Die Lücke besetzte er und ließ geländegängige Fahrzeuge zu voll ausgestatteten Rettungswagen umrüsten. Auf engstem Raum ist darin alles zu finden, was im Notfall helfen kann – auf modernstem Niveau. Auch die Fahrzeuge selbst seien kaum noch mit Serientechnik ausgestattet – schließlich müssen sie extremen Belastungen standhalten. Denn Neiden zählt eher zu den kleineren Abenteuern der Oberfranken. Bei der Transsiberia gingen zuletzt 17 000 nicht immer leicht befahrbare Kilometer über die Uhr und auch Paris-Dakar ist ORMS schon mitgefahren. Neuste Errungenschaft ist übrigens ein „Buschtaxi“ genannter Toyota. Ausgestattet mit einfachster und damit sehr robuster Fahrzeugtechnik, die ihn quasi unverwüstlich macht.



Unverwüstlich war am Wochenende auch die Stimme, die aus den vielen über die Strecke verteilten Lautsprechern drang. Sie informierte über Zwischenstände, ordnete Leistungen ein, vermittelte Zusatzinformationen und gehört dem Werdauer Thomas Paul. Werdau bei Zwickau. Der 45-Jährige gehört quasi zum Tross der Sachsenmeisterschaft. „Die begleite ich seit Jahren. Deshalb kenne ich auch viele Fahrer schon lange, habe ihre Entwicklung begleitet und kann entsprechend viel erklären“, so Thomas Paul. Für die Läufe zur Deutschen Meisterschaft habe er extra nochmal alle Berichte gecheckt, die ihm in die Hände fielen, um sich vorzubereiten. Als Cross-Fan mit Leib und Seele sei er aber ohnehin über das Meiste auf dem Laufenden. Ein Profi also, dessen Anspannung am Wochenende immer dann ihren Höhepunkt erreicht, wenn seine Tochter auf die Strecke ging. „Wir wissen, es ist ein nicht ganz ungefährlicher Sport“, spricht der Vater aus ihm.



Mit seiner Firma race-timing bestritt der Werdauer am Wochenende auch die Zeitnahme. Jeder Starter hatte einen Transponder, der beim Passieren des Sprecherturms ein Zählsignal auslöste. In diesem Gebäude hatte zudem Sascha Garn seine Zelte aufgeschlagen. Sein Job: der Sound zum Sport. Mit der Filmmusik aus Piraten der Karibik („Das ist die Langversion.“) heizte er die Spannung vor den Starts an – wohl wissend, wie es ist, selbst auf einem Quad zu sitzen und das Adrenalin zu spüren. Derzeit muss er allerdings pausieren – der Rücken.