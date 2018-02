In Lauerposition

Vor nunmehr drei Wochen begann für die Kraftdreikämpfer des Landes Sachsen das Wettkampfjahr, so auch für den SSV-Athleten Torsten Kammer. Der Mehderitzscher trat für die 1. Mannschaft des Vereins Kraft & Fitness Eilenburg im Heimwettkampf der diesjährigen Sachsenliga im Kraftdreikampf an.

Insgesamt sieben Mannschaften stehen in diesem Jahr in diesem Wettbewerb. Bereits am ersten Wettkampftag konnte Eilenburgs Team Eins seine Ambitionen und Medaillenansprüche ganz klar untermauern. Auf einem vorerst komfortablen 2. Rang, hinter dem KSV Bad Lausick und vor der Rotation aus Langenbach, war dies ein hervorragender Auftakt für die Eilenburger Mannschaft in das neue Wettkampfjahr.

Mit den Einzelleistungen – Hjördis Dietrich – Kniebeugen 132,5 kg/Bankdrücken 70 kg/Kreuzheben 130 kg, Chris Görns 240/160/230, Lion Lowag 240/137,5/240, Marcel Mette 200/107,5/202,5 und Torsten Kammer 220/162,5/220 kann die erste Garnitur des Kraft-&-Fitness-Vereins Eilenburg zuversichtlich auf den kommenden Samstag (3. März) schauen, dann findet der Rückkampf in Bad Lausick statt.

Ganz sicher muss nach „hinten“ verteidigt werden, jedoch gilt für die Eilenburger Mannschaft die Devise, dem KSV Bad Lausick das Leben nochmal richtig schwer zu machen, um vielleicht doch noch nach Gold greifen zu können.

Jedoch wird das Kraft-&-Fitness-Team in einer veränderten Formation antreten, denn nicht alle Athleten können aus Gründen ihrer unterschiedlichen Vorbereitung beim Rückkampf dabei sein. Denn in genau zwei Wochen, vom 8. bis 11. März, findet im Eilenburger Bürgerhaus die Deutsche Meisterschaft der UPC im Bankdrücken und Kraftdreikampf statt. Zu dem Championat werden auch SSV-Athlet Torsten Kammer und Tochter Joe-Ann Kammer antreten. Beide stecken momentan noch tief in den Vorbereitungen. Vor allem aber freut sich die junge Mehderitzscherin, nach fast einjähriger, teils verletzungsbedingter Pause auf ihre Rückkehr auf das Podium.

Alle, die noch nichts am zweiten März-Wochenende vorhaben und Interesse für den Kraftsport und Fitness haben, sind eingeladen, das sportliche Highlight im Eilenburger Bürgerhaus zu besuchen. Der Eintritt ist frei.



Aktuelle Tabelle: