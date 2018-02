In Neußen dröhnt es wieder

Ein Mann, drei Worte und alles ist gut. In Neußen wurde gestern Vormittag ein Schlussstrich unter einen Aufreger gesetzt, der 69 Tage lang nicht nur in dem kleinen Belgern-Schildauer Ortsteil für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Am 14. Dezember war die Neußener Feuerwehrsirene nach langem Drängen der neuen Eigentümer vom Dach des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses heruntergeholt worden. Folge war, dass die Kameraden nicht mehr alarmiert werden konnten, weil schlicht noch kein neuer Standort für die Sirene gefunden war (die Torgauer Zeitung berichtete bereits mehrfach ausführlich darüber). Nun dröhnt es nur wenige Meter vom Neußener Gasthof entfernt. „So, das funktioniert“, kommentierte Elektromonteur Peter Nitschke von der Firma B&S KomTec aus Falkenberg/E. kurz und bündig, als er den Probelauf zur Bauabnahme 9.23 Uhr beendete. Kurz zuvor hatte schon der örtliche Karnevalspräsident Frieder Sachse übern Zaun gelunscht und verschmitzt geschmunzelt. Der neue zwölf Meter hohe Sirenenmast strahlt wegen seiner ineinandergesteckten, zwei Meter langen verzinkten Metallteile erhaben silbern. Gesetzt worden war er bereits am Montag. Gestern übernahm Monteur Nitschke im Beisein von Bauamtschefin Ute Simon und Hauptamtsleiterin Katrin Benndorf lediglich noch die Programmierung des Alarmgebers. Die Neußener Sirene wird fortan gleichzeitig mit jener im Nachbarort Lausa ausgelöst. Hintergrund ist eine angestrebte noch engere Kooperation beider Ortsteilwehren, was möglicherweise auch in einem Zusammenschluss beider Wehren inklusive der Bockwitzer Löschgruppe gipfeln könnte. Doch soweit sei es noch längst nicht, betonte David Uhlig, der kommissarische Neußener Wehrleiter, auf Nachfrage der Torgauer Zeitung. Zwar existierten derlei Überlegungen schon länger, doch dürfe ein solche Schritt nicht übereilt werden. Doch zurück zur Sirene: Wie Katrin Benndorf gegenüber der Heimatzeitung erklärte, solle noch ein Handauslöser nachgerüstet werden, was beispielsweise bei Großschadensereignissen wie zuletzt dem Sturmtief Friederike Vorteile bei der Alarmierung der Einsatzkräfte biete. Bei der Beseitigung der Sturmschäden waren die Neußener Kameraden natürlich mit von der Partie.