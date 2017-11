In Sachen Volleyball tut sich was

Volleyball. Es hat viele Jahre gedauert, bis sich eine Mädchen-Mannschaft des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums für das Bereichsfinale (in Delitzsch) qualifiziert hat. Nun hat es gleich für zwei Altersklassen geklappt.



In der ausgespielten Vorrunde der WK II (Jahrgänge 2001–2004) mussten die JWG-Mädchen gegen die Katharina von Bora OS Torgau, OS Beilrode, OS Mockrehna und OS Nordwest antreten. In der Torgauer Sporthalle am Wasserturm erlebten die Zuschauer ein qualitativ hochwertiges Volleyballturnier (Spielmodus: jeder spielte gegen jeden). In allen Spielen gaben die Mädchen des JWG keinen Satz ab. Das spannendste Spiel war die Partie gegen den Seriensieger Oberschule Mockrehna. Die Mockrehnaerinnen werden seit vielen Jahren von Frau Witzig trainiert. Den ersten Satz konnte die JWG-Sechs mit 15:14 für sich entscheiden. Der zweite Satz konnte klarer mit 18:14 gewonnen werden.



Gleiches gestaltete sich im Vorrunden-Turnier der WK III (Jahrgänge 2003–2005), welches die Mädchen des JWG gleichfalls siegreich gestalteten. Hier war das Spiel gegen die Oberschule Beilrode das spannendste. Den ersten Satz konnte die Beilroderinnen mit 13:12 für sich entscheiden. Im zweiten Satz hatten die Mädchen des JWG die Nase vorn – 14:10. Im entscheidenden dritter Satz gewannen die JWG- Mädchen mit 10:6. Die Beilroder Sportlehrerin Blüthgen war trotz der Niederlage ihrer Mannschaft zufrieden, da sie einen Großteil der JWG-Mädchen im Verein trainiert.



Die beiden Siege in dieser Vorrunde kommen nicht von ungefähr, denn alle JWG-Spielerinnen sind aktive Volleyballerinnen, spielen und trainieren beim SV Arzberg beziehungsweise SV Roland Belgern. Zudem wurden sie von Christian Schulze prima auf das Turnier eingestellt. Daher können alle Mädels des JWG selbstbewusst am 5. Dezember nach Delitzsch zum Regionalfinale fahren und dort vielleicht für eine Überraschung sorgen.



JWG Torgau: A. Kanitz, P. Dieke, J. Vogel, J. Treichel, S. Mildschlag, C. Rischick L.-M. Schuster, S. Streichsbier, L. Jäger, J. Drubig, S. Erdmann