In Vorfreude auf das 775-jährige Ortsjubiläum

„Wir freuen uns auf viele Besucher aus Nah und Fern. So ein großes Spektakel können die Dautzschener natürlich nicht allein vollbringen. Dazu bekommen wir große Unterstützung aus unseren Nachbarorten, beispielsweise aus Beilrode. Aus Prettin erwarten wir sogar kurfürstlichen Besuch, und aus Jessen kommen Musikanten“, informiert Volker Theilemann, der Vorsitzende des Förderkreises Kirche Dautzschen.

Voller Erwartung sieht er mit allen Einwohnern der Ankunft der Festschrift entgegen, die in einer Woche druckfrisch vorliegen soll. „Vor fünf Jahren gab es schon einmal eine Broschüre, in deren Mittelpunkt die Sanierung unserer romanischen Kirche stand. Diesmal geht es vor allem um die Heimatgeschichte von Dautzschen, um die Menschen, die hier im Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg leben“, verdeutlicht Theilemann – und macht zugleich neugierig: „Es ist ein Werk, das etwas tiefer in die Geschichte eindringt und an dem Heimatkundler aus allen drei Regionen mitgewirkt haben.“

In Vorfreude auf das Jubiläumsfest erleben die Dautzschener – und gewiss auch viele Gäste – bereits am 26. August, 15 Uhr, ein stimmungsvolles Konzert des Moskauer Männerchores „Heiliger Wladimir“ in der Kirche. Das Ensemble bringt neben orthodoxen Gesängen auch bekannte russische Volkslieder zu Gehör.