In Windeseile durch den Parcours

Beckwitz. Mit einem Kinderfest in Kombination mit einem Volleyballturnier haben sich die Beckwitzer etwas neues einfallen lassen. „Es ist das erste Volleyballturnier, dass wir nach langer Zeit hier organisiert haben. Wir wollten etwas sportliches machen. Also kam Fußball oder Volleyball in Frage. In der Umgebung wird viel Volleyball gespielt. Daher fiel unsere Entscheidung auf dieses Turnier. Neun Mannschaften aus Großnaundorf, Großtreben (2x), Cavertitz, Weidenhain, Kranichau, Beckwitz und Belgern (2x) traten im sportlichen Wettkampf gegeneinander an“, sagt Tilo Reinhardt, Mitglied des Beckwitzer Kunterbunt-Vereins und Vorstandsmitglied im Ortschaftsrat.



Den ersten Platz belegte die Mannschaft aus Großnaundorf, den zweiten Weidenhain und den dritten DBSV. Für die drei Erstplatzierten gab es einen Pokal, die anderen Mannschaften gingen mit einer Teilnehmerurkunde nach Hause. Doch sportlich wurde es auch beim Staffellauf für Groß und Klein am Nachmittag. „Die Idee hierzu war, dass die Familien gemeinsam sportlich werden“, erklärt Mareike Klick-Gollasch, Vorsitzende des Vereins. Doch es war mehr der Spaß und die Geschicklichkeit, die hier im Fokus standen. Die Teilnehmer mussten ihre Geschwindigkeit im Sackhüpfen unter Beweis stellen. Schwieriger wurde es, als die unterschiedlich gefüllten Wasserflaschen in den Kasten geworfen werden sollten. Doch den Tischtennisball mit dem Trinkhalm durch die einzelnen Etappen der Eierpappe zu führen, stellte so manchen Teilnehmer vor Herausforderungen.



„Im nächsten Jahr werden wir den Parcour noch weiter ausbauen. Nachdem die Kinder herausgefunden hatten, wie alles funktioniert, meisterten sie diesen in Windeseile“, lacht die Vereinsvorsitzende. Die Kinder nutzten die Zeit, die ihre Eltern beim Volleyballspielen verbrachten oder mit Freunden ins Gespräch vertieft waren, sich auf der Hüpfburg, gesponsert von LVM Ortsvertretung Torgau, auszutoben. Auch das Karussell und die Spielwaren-Tombola hatten es den Knirpsen angetan. Diese hatte der Torgauer Tony Richter mit nach Beckwitz gebracht. „Ich wurde von den Vereinsmitgliedern gefragt, ob ich mich am Fest beteiligen könnte. Das mache ich natürlich gerne, da ich auch Verwandte in Beckwitz habe. Es ist ein schönes Fest und die Idee, Sport- und Kinderfest zu kombinieren ist sehr gelungen.“ Ein Bagger der Firma Baugeräte Ziesmann mit einem an der Vorderseite befestigten Labyrinth-Spiel beschäftigte im Laufe des Tages nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Besucher.



Um alles mitzumachen braucht man natürlich Stärkung. „Wir haben heute eine Gulaschsuppe von der Waldfleischerei Gala aus Elsnig im Angebot. Es ist genug für 100 Portionen da. Mit Nudeln oder ohne – die Besucher essen sie sehr gerne“, sagt Katja Schneider, stellvertretende Vorsitzende des Beckwitzer Kunterbunt-Vereins. Zudem wurden Buletten, Bratwurst und Steak – natürlich frisch von Grill – angeboten. Nebenan gab es perfektes Sommergefühl mit leckeren Cocktails für Groß und Klein mit Getränken von Markgrafen aus Schildau. Melone und Cocktail-Schirmchen durften da nicht fehlen. „Für den Nachmittag haben die Mitglieder der Seniorensportgruppe 16 Kuchen vorbereitet“, erzählten Renate und Herbert Sachse, während sie den Kuchentisch unter dem Zelt, dass von dem Biobauern Oliver Barth zur Verfügung gestellt wurde, deckten. Nicht ein Stück Kuchen blieb am Ende mehr übrig.



Am Abend, als die Wettkämpfe vorüber waren und die Sieger fest standen, konnte es zum gemütlichen Teil übergehen. „Am Abend konnte getanzt werden. Wir hatten das Udo-Lindenberg-Double vor Ort. Bereits das Roland Kaiser-Double vom vergangenem Fest kam bei den Besuchern gut an. Daher wollten wir etwas ähnliches anbieten. Am Abend kamen auch noch Gäste unter anderem aus Belgern, Mahitzschen und Staritz. Das Fest war sehr gelungen, die Wettkämpfe sehr erfolgreich. Wir sind zufrieden und freuen uns auf das nächste Sport- und Kinderfest hier in Beckwitz“, sagt Mareike Klick-Gollasch.