In der Schlosskapelle dem Sächsischen Kammerchor lauschen

TORGAU. An kulturellen Höhepunkten wird es zu „Luthers Hochzeit“ in Torgau nicht mangeln.

Zu Samstag, 7. Oktober, 16 Uhr, werden alle Freunde der Kirchenmusik in die Schlosskapelle eingeladen, um gemeinsam mit Torgaus Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz den Sächsischen Kammerchor herzlich zu begrüßen.

Schirmherr dieses Ensembles ist Kammersänger Prof. Peter Schreier.

In Torgau wird der Chor unter Leitung seines Dirigenten Fabian Enders musizieren und - dem Anlass gemäß - das Konzert mit einem Lied von Johann Walter (1496-1570) anstimmen: „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“ (aus „Das Christlich Kinderlied D. Martini Lutheri“). Das Publikum darf sich auf 19 (!) Lieder freuen, unter anderem aus der Feder von Johann-Sebastian Bach (1685-1750), Georg Philipp Telemann (1681-1785) und weiteren Komponisten des 16. bis 20. Jahrhunderts.

Der Sächsische Kammerchor versteht sich als Konzertchor, der in lebendiger Pflege geistlicher Musik seine Hauptaufgabe sieht. Höhepunkte seines Wirkens sind, wie auf der Homepage zu lesen ist, Auftritte zum Bachfest Leipzig, zum MDR-Musiksommer, zur Schumanniade und den Mendelssohnfesttagen. Gemeinsame Konzerte gibt es u. a. mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester, der Kammerphilharmonie Odessa und dem Leipziger Barockorchester.