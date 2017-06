In die Luft gehen

Die Flieger vom Luftsportverein Torgau-Beilrode wollen das Gleitschirmfliegen in der Region Torgau populärer machen. Zu diesem Zweck haben sie für Interessenten einen Schnupperkurs/Grundkurs oder auch Tandemflüge unter der Leitung einer professionellen Flugschule organisiert.

Der Kurs findet in der Zeit vom 8. bis 16. Juli statt und soll den Teilnehmern neben Grundkenntnissen vor allem praktische Erfahrungen mit dem Gleitschirmfliegen vermitteln. „Seit ich das erste Mal mit dem Gleitschirm abgehoben habe, hat mich die Begeisterung nicht mehr losgelassen“, erinnert sich Jochen Henrichs, der als Fluglehrer für den Luftsportverein Torgau-Beilrode das Event betreut.

Die Theorie – und Praxisausbildung findet auf dem Flugplatz Torgau–Beilrode statt. Dieser ist von Leipzig/Halle in ca. 1 Stunde mit dem Auto erreichbar. Unmittelbar neben dem Flugplatz Beilrode befindet sich der Bahnhof. Dieser wird direkt von der S-Bahnlinie 4 und der Regionalbahn RE 10 angefahren. Bei Bedarf kann auf dem Flugplatz auch gecampt werden. Im Preis enthalten sind neben dem Unterricht durch einen erfahrenen Fluglehrer auch die komplette Leihausrüstung.

Teilnehmen können Personen ab 14 Jahren. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist die Zustimmung der Eltern nötig.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf beschränkt. Interessenten wenden sich bitte an Jochen Henrichs, Email: fly@air-touch.de, Telefon: 0176 188 99 666,

www.air-touch.de

Das Fliegen mit dem Gleitschirm ist die wohl unkomplizierteste Art zu fliegen. Gestartet wird an Berghängen oder mit Hilfe einer Seilwinde in flachem Gelände. Der Pilot nutzt Aufwindquellen, um Höhe zu gewinnen. Die gewonnene Höhe setzt er anschließend in geflogene Strecke um. Flugstrecken von über 100 Kilometer sind keine Seltenheit. Viele Piloten gehen allerdings nicht auf Streckenjagd, sondern genießen das lautlose Gleiten hoch über der Landschaft.

Die gesamte Flugausrüstung für das Gleitschirm-Fliegen passt in einen großen Rucksack. Sie wiegt rund 15 kg. Während des Fluges sitzt der Pilot bequem in einem Sitzgurt. Er ist über die Tragegurte, die sich in viele dünne Leinen verzweigen, mit der eigentlichen Tragfläche, dem Gleitschirm verbunden. Gesteuert wird der Gleitschirm mit den Händen durch Steuerleinen. Durch technische Verbesserungen ist die Gleitleistung und die Flugsicherheit in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Dadurch ist das Gleitschirmfliegen auch im Flachland und im Mittelgebirge eine einfache Möglichkeit geworden, den Traum vom Fliegen wahr werden zu lassen.

Infos über das Fliegen und die Aktivitäten des Vereins gibt es im Internet:

www.flugplatz-beilrode.de