In_freundschaftlicher_Atmosphäre

Der Tennisclub Großwig hatte, einer schönen Tradition folgend, unlängst Tennisspieler vom befreundeten Tennisverein Torgau zum Freundschaftsspiel zu Gast. Vom Morgen bis spät in den Nachmittag hinein absolvierten die Damen und Herren des TCG und TVT Doppelmatches, aber auch Spiele als Vereinsmix, wobei die Vereine wechselnd gemeinsame Teams bildeten.

In dieser freundschaftlichen Atmosphäre wurde um jeden Ball gekämpft, und so manches Vereinsvorhaben fand Zuspruch in einer regen Diskussion. Einigkeit gibt es darüber, dass der Vergleich im Herbst auf der Außenanlage im Großwiger Sportparadies fortgesetzt wird.

Diese Vergleiche sind beliebte Ergänzungen zum Wettkampfsport und bieten vielen Sportinteressierten die Möglichkeit, sich ohne Leistungsdruck mit Gleichgesinnten zu messen. Wer ebenfalls in dieser sehr familiären Umgebung Sport treiben möchte, ist im Tennisclub Großwig genau richtig. Dienstag und Donnerstag, jeweils am Nachmittag üben die Kinder und am Freitag sowie am Sonnabend können Frauen bereits vorhandene Tennisfertigkeiten unter Anleitung auffrischen oder gänzlich neu erwerben.

Kontakt: Dr. Heinz Pelc, Telefon 015156941978, E-Mail: tcg@web.de

>>> Oder hier auf die Website des TC Großwig klicken <<<