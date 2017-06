Inder im Hahnemannzentrum

Diese Gäste waren nicht zu übersehen: Die Frauen zum Teil in traditionelle Saris gehüllt, die Männer in eleganten Anzügen zog die Besuchergruppe gestern Vormittag aus Richtung Schloss zur Wintergrüne 4.

Torgau. Diese Gäste waren nicht zu übersehen: Die Frauen zum Teil in traditionelle Saris gehüllt, die Männer in eleganten Anzügen zog die Besuchergruppe gestern Vormittag aus Richtung Schloss zur Wintergrüne 4. Etwa 50 begeisterte indische Gäste informierten sich in den neuen Räumlichkeiten des Internationalen Hahnemannzentrums Torgau über das Leben und Wirken des Homöopathen Samuel Hahnemann.



Empfangen wurden sie von der Vereinsvorsitzenden Carola Scheuren. Die war angesichts der Besuchermasse allerbester Laune, zumal sie allein in dieser Woche mit weiteren Gästegruppen aus Indien, Bangladesch und China rechnet. „Insgesamt wird sich die Anzahl der Männer und Frauen, die zu uns kommen, wohl bei 400 einpendeln“ sagte Scheuren gegenüber der Torgauer Zeitung. Nach dem Umzug des Vereins aus dem Hahnemannhaus in die Wintergrüne vernetze sich der Standort in Torgau mit anderen Anlaufzentren der Homöopathie immer mehr, sagte Scheuren, die derzeit nur eine Sache stört. Noch immer gebe Jens Redmann, Vorsitzender des Kentmann-Vereins, gegenüber den Hahnemännern keine Ruhe. Scheuren wies darauf hin, dass die Homöopathen nun gerichtliche Schritte gegen Redmann eingeleitet hätten.