Industrie- und Handelskammer zu Leipzig: Ein Partner - drei Aufgaben

IHK zu Leipzig unterstützt regionale Unternehmen

im Landkreis Nordsachsen

Rund 15.000 Unternehmerinnen und Unternehmer sind im Landkreis Nordsachsen als Teil der Unternehmergemeinschaft von insgesamt 67.000 Mitgliedsunternehmen der IHK zu Leipzig aktiv. Für die regionale Betreuung vor Ort stehen kompetente Mitarbeiter im IHK-Regionalbüro in Torgau sowie im Servicebüro in Oschatz zur Seite. Sie beraten aber nicht nur bestehende Unternehmen persönlich in allen Geschäftslagen, sondern kümmern sich auch um die Belange von Existenzgründern.

Ausgewählte Leistungen im Überblick:

Individuelle Betriebsberatungen: IHK-Mitgliedsunternehmen aus den verschiedensten Branchen können alle Fragen rund um unternehmerische Herausforderungen an ihre IHK richten. Ihnen steht in der Region das gesamte Angebotsspektrum einer starken IHK-Organisation zur Verfügung. Gesprächstermine können individuell vereinbart werden.

Existenzgründungsberatungen: Die IHK fördert das Wachstum der Unternehmergemeinschaft. Künftige Unternehmerinnen und Unternehmer werden vom StarterCenter der IHK zu Leipzig zu allen wichtigen Fragen der Existenzgründung beraten. Termine sind jeden Montag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr im Regionalbüro Torgau möglich.

Gründernachmittage: Regelmäßig finden in der Region Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung im Hauptgewerbe oder im Nebengewerbe statt. Dabei wird besonders zu betriebswirtschaftlichen Themen, Fördermitteln und Finanzierungshilfen informiert. Interessenten können sich bereits jetzt für den nächsten regionalen IHK-Gründernachmittag am 9. September 2017 im IHK-Regionalbüro unter www.leipzig.ihk.de/veranstaltungen anmelden.

LEADER – regionale Fördermittel für die Wirtschaft.

Im Rahmen eines speziellen Förderprogramms zum Erhalt und Ausbau ländlicher Regionen können regionale Unternehmen, die damit vor Ort ihren Unternehmensstandort sichern und ausbauen, finanzielle Zuschüsse erhalten. Die IHK zu Leipzig arbeitet in Nordsachsen in drei LEADER-Regionen aktiv mit und ist beratend bei der Mittelvergabe tätig. Bei gewerblichen Antragstellungen erstellt die IHK zu Leipzig fachliche Stellungnahmen. Unternehmer werden über aktuelle Ausschreibungen und Fördermittel u.a. im IHK-Newsletter informiert.

Anmeldung über www.leipzig.ihk.de/newsletter.

Weitere Informationen bietet der IHK-Fördermittelkompass unter LEADER. www.leipzig.ihk.de/foerdermittelkompass.

Kristian Kirpal,

Präsident der IHK zu Leipzig:

„Die Wirtschaft in der Region ist noch von der Kleinteiligkeit der Unternehmen geprägt. Durch die Nähe zu Leipzig und dem Flughafen bieten sich jedoch Zukunftschancen. Die Herausforderungen der nächsten Jahre sind, die verkehrstechnische Erreichbarkeit der Region zu gewährleisten und die schnelle Datenübertragung auszubauen. In Anbetracht des Fachkräftebedarfs müssen die Ausbildungsmöglichkeiten in den Unternehmern gestärkt und die Berufsschulstandorte gesichert werden.