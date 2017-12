Infos / Ansprechpartner / Kontakte

Anwaltliche Beratungsstelle: Jeden Donnerstag findet von 16 bis 18 Uhr die Sprechstunde der anwaltlichen Beratungsstelle im Rathaus Torgau, 1. Etage, Zimmer 103 statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.



Friedensrichter: Die Stadt Torgau betreibt eine Schiedsstelle für das gesamte Stadtgebiet. Das Verfahren vor den Schiedsstellen dient dazu, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der Parteien beizulegen. Ehrenamtlicher Friedensrichter der Stadt Torgau ist Ingo Bachmann.

Die Sprechstunde des Friedensrichters findet von Januar bis November am letzten Mittwoch im Monat in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Rathaus Torgau, Markt 1, 1. Etage, Zimmer 103 statt.

Die Sprechstunde entfällt im Dezember 2017. Die nächste Sprechstunde findet somit am Mittwoch, 31. Januar 2018, wieder regulär statt.



Während der Sprechzeit ist der Friedensrichter unter der Telefonnummer 03421-748-226 zu erreichen.

Außerhalb dieser Sprechzeiten ist der Friedensrichter per E-Mail über ingo.bachmann@friedensrichter.de oder über die Anschrift des Hauptamtes der Stadtverwaltung Torgau in 04860 Torgau, Markt 1, erreichbar.

Sprechstundentermine 2018:

31. Januar; 28. Februar; 28. März; 25. April; 30. Mai; 27. Juni; 25. Juli; 29. August; 26. September; 31. Oktober; 28. November; 19. Dezember

Rasch und bürgerfreundlich: Unser Bürgerbüro ist die erste und zentrale Anlaufstelle für die Einwohner der Stadt Torgau und der Gemeinde Dreiheide. Hier sind Aufgaben verschiedener Ämter und Stellen zusammengefasst, die in der Regel sofort erledigt werden können, das heißt rasch und bürgerfreundlich.

Das Bürgerbüro befindet sich im Gebäude Leipziger Straße, der barrierefreie Zugang ist über den Rathausinnenhof möglich.



Kontakt:

Große Kreisstadt Torgau – Bürgerbüro

Markt 1, 04860 Torgau

E-Mail: bb@torgau.de

Telefon: 03421/748-228

Fax: 03421/748-133



Öffnungszeiten:

Montag: 9 bis 16 Uhr

Dienstag: 9 bis 18 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat: 9 bis 12 Uhr

Sonntagsöffnungszeiten von Verkaufsstellen:

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG dürfen Verkaufsstellen an folgenden Sonntagen:

• am Sonntag, 10. 12. 2017, Weihnachtsmarkt,

• am Sonntag, 17. 12. 2017, Weihnachten in Familie, jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein.