Infoveranstaltung zum Prämiensparen

TZ: Mit wie vielen Anfragen bekam es die Verbraucherzentrale zu tun?

André Fritzsche: Sachsenweit hatten wir mehr als 600, die auf die Kündigung der Prämiensparverträge abzielten. Nach dem Kompromissangebot der Sparkasse Leipzig, welches eine beschränkte Verzinsung von 1,1 Prozent und eine Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2018 vorsah, gingen die Anfragen jedoch zurück.

Informiert die Sparkasse ausreichend über jenes Kompromissangebot?

Nach dem Feedback einzelner Verbraucher ist eine Rückmeldung der Sparkasse bei Kunden, die Widerspruch gegen die Kündigung eingelegt haben, zu verzeichnen. Ob andere gekündigte Verbraucher informiert werden, ist nicht eindeutig nachzuvollziehen. Das ist für die möglicherweise Betroffenen ärgerlich, da das Angebot lediglich bis zum 31. August befristet ist. Deswegen bieten wir eine Infoveranstaltung in Torgau zum Prämiensparen an.

Wann?

Wir bieten diese kostenfrei am 28. Juni, 11 Uhr, in der Verbraucherzentrale in der Torgauer Bäckerstraße 10 an. Eine Voranmeldung ist wünschenswert (Tel. ab Montag unter 0341/6962929, Anm. d. Red).