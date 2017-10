Ins Viertelfinale geschmettert

Die Damen des SSV 1952 Torgau schafften den Einzug in das Vierteflinale des Bezirkspokales. Nach fast drei Stunden Spielzeit stand fest, dass der SSV eine Runde weiter ist. Groß war natürlich die Freude, da die Gastmannschaften höherklassig spielen.

Torgau – L.E. Volleys IV 1:3

Im ersten Spiel gegen die Leipziger war die Nervosität der SSV-Mädels anfangs groß. Doch der 1. Satz ging dann an die SSV-Sechs mit 25:19. Die folgenden Sätze konnten die Leipzigerinnen, die sich dann an die Begebenheiten der Jahnturnhalle gewöhnt hatten, für sich entscheiden. Das Weiterkommen der Torgauerinnen stand nach der Auftaktniederlage in Frage.

Satzfolge: 25:19; 15:25; 7:25; 12:25

Torgau – Lobstädt II 3:2

Im zweiten Spiel mussten die Torgauerinnen gewinnen, damit sie den Einzug ins Viertelfinale noch schaffen. Gegen die Volksbank Devils des TSV Lobstädt, welche in der Bezirksklasse II spielen, hieß es Ruhe bewahren und mit Können aufspielen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Jeder Punkt war hart umkämpft. Der 1. Satz ging knapp an den SSV. In Satz Nummer 2 mussten sich die SSV-Mädels mit 22:25 geschlagen geben. Bis Satz Nummer 5 blieb es ausgeglichen. Im Tie Break bewiesen die SSV-Spielerinnen Team- und Kampfgeist, gewannen diesen und sicherten sich das Ticket für das Viertelfinale. In dem treffen die Torgauerinnen am 6. Januar auf den aktuellen Tabellenzweiten der 1. Bezirksklasse, den SV Stahl Brandis

Satzfolge: 25:23; 22:25; 25:17; 22:25; 15:8

Torgau: J. Rothe, M. Illmann, K. Golze, S. Bolde, C. Koch, N. Herbrig, K. Scheffler, G. Scholz, T. Deutrich,

L. Schwuntek, S. Zirk



