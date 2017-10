Interesse geweckt

Boxsport. Die zwei Andys waren zufrieden. Andreas Graf,„Oberboxer“ und Chef der Torgauer Boxer, nebst Trainer Andreas Schroth hatten mit einem so großen Zuspruch auf den Tag der Offenen Tür nicht gerechnet. Immer wieder schauten Interessierte und Neugierige am vergangenen Samstag im Torgauer Boxgym in der Eilenburger Straße rein und beschnupperten dieses ausgiebig, fragten nach Möglichkeiten, suchten das Gespräch mit Trainern, weil ihr Kind Interesse am sportlichen Faustkampf hat. Und dann war da ja noch der unkomplizierte Ex-Schwergewichtsboxer Timo Hoffmann, der sich gern und immer mit Fragen zu seiner Karriere und zum Boxsport löchern ließ. Tolle Aktion!