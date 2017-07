Internationaler Jugendchor mit Abendandacht in der Schlosskapelle

Torgau. Zu Fuß hatten sich die jungen Leute aus den USA, Kanada und Deutschland auf den Weg von der alten Superintendentur zum Schloss gemacht- Hier gestalteten sie musikalisch eine Abendandacht, bei der das Mitsingen einzelner Titel durch die Besucher ausdrücklich erwünscht war. Der Auftritt der jungen Leute hätte wahrlich ein breiteres Publikum verdient gehabt. Am Sonntag gastierte der Chor dann nochmals in Beilrode.



19 musikbegeisterte Jugendliche und 8 Erwachsene, denen die Freude an der Musik ebenfalls Herzenssache ist, kamen am Sonntagnachmittag auf Initiative von Beilrodes Pfarrerin Heidrun Killinger-Schlecht zu einem kurzen Besuch im Jugendbildungsprojekt wintergrüne vorbei. Überrascht von den vielfältigen Möglichkeiten, die das Haus bietet, gab es in der Küche der Ausstellung ein Spontankonzert aus ihrem Konzertprogramm, das am Vorabend in der Schlosskirche schon einmal zu hören war. Annette Taupitz wusste im Anschluss manche spannende Geschichte aus der Historie von Torgau, an der die weitgereisten Besucher besonders interessiert waren, zu erzählen.