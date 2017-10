Torgau. Wenn Ed Sheeran in seinem Song Galway Girl singt „ she play the fiddle in an irish band“ dann meint er Niamh Dunne von Beoga. Gemeinsam mit Ed Sheeran hatte die Band mit Galway Girl 2017 einen Nummer-Eins-Hit.



Beoga ist eine Institution und eine der bedeutendsten Bands, die die grüne Insel hervorgebracht hat. Zur Jahrtausendwende haben sie mit ihrem innovativen Sound eine musikalische Revolution ausgelöst, indem sie den traditionellen Irish Folk neu interpretiert und in eine aufregende Zukunft katapultiert haben. Sie erkannten, dass in Zeiten des World Wide Web keine ethnische Musik mehr in ihrem Schneckenhaus vor sich hin spielen kann. Man sollte sich als Interpret auch mit anderen Stilen der Weltmusik vertraut machen und diese in sein musikalisches Vokabular aufnehmen. Gesagt getan. Sie schufen einen Sound, der Hunderte andere keltische Bands zu einem Aufbruch in die spannenden Gefilde der Weltmusik inspirierte. Als Avantgarde wurden sie zu den größten Musikfestivals der Welt eingeladen, mit Preisen und Ehrungen überhäuft, zierten die Titelseiten von Magazinen und spielten in den erlesensten Konzertsälen. Ihre Art zu arrangieren beschreibt man am besten mit „new wave trad“, was auch heißen könnte „zurück in die Zukunft“.



Mit einem extrem aufgefrischten Profil machen die Musiker von Beoga im Oktober 2017 am Samstag während ihrer Europa-Tour Station in der Torgauer Kulturbastion.