Irish-Heartbeat-Fans feiern im Torgauer Kreisi

Eine Urlaubsfahrt von Kulturhausleiterin Heidi Peterson nach Schottland und ein dort erlebtes gigantisches Musikerlebnis sind „schuld“ daran, dass Irish-Folk-Musiker und ihre Rhythmen seit 2007 alljährlich im Frühjahr auch in der Elbestadt großartig gefeiert werden. Am 9. März um 20 Uhr ist es wieder soweit. In diesem Jahr haben sich mit Screaming Orphans, Teresa Horgan & Matt Griffin sowie Réalta drei Bands angesagt, die unglaublich viele Facetten dieses Genres spielen.

Gern erinnert sich Heidi Peterson an die Anfänge, vor allem an die zündende Idee: „Ich war damals in Glasgow beim Celtic connections. Das ist das größte Winterfestival der Welt“, erzählt sie. Von allen Kontinenten kommen Teilnehmer, um keltische Musik, Tanz und Kultur zu genießen. Heidi Peterson: „Ich dachte, so etwas in der Art, vielleicht nicht ganz so groß, könnte man auch in Torgau versuchen.“

Die Idee wurde erstmals 2007 in die Tat umgesetzt – mit noch mäßigem Erfolg: „Doch immerhin kamen im ersten Jahr bereits 70 Gäste, im zweiten Jahr waren es schon mehr als 100, und ab dem dritten Jahr waren die Tickets ständig ausverkauft“, berichtet sie fröhlich.

Dieser März-Termin in Torgau wird zeitnah zum St. Patrick‘s Day, dem irischen Nationalfeiertag, zelebriert und hat sich mit den Jahren tatsächlich zum Irish-

Heartbeat-Festival entwickelt. Das ist auch dem Gesamt-Ambiente zu verdanken: Der Kulturhaussaal wird in traditionellen irischen Farben dekoriert, und die Speisekarte stellt Michael Borisch ebenfalls exklusiv zu diesem Anlass zusammen: „Es gibt Lachs mit Rührei und Shrimps, Irish Stew, den traditionellen Lammkesselgulasch, außerdem verschiedene Steaks und anderes mehr, dazu natürlich Guinness und Kilkenny“, verspricht der Wirt. Sogar aus Leipzig kommen Irish-Folk-Fans nach Torgau, ebenso aus den angrenzenden Landkreisen. Wer noch Tickets haben möchte, sollte sich beeilen: Tel. 03421 903523.