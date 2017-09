TORGAU "Das ist Ehrensache" Beckwitz. „Genau so wollten wir das haben, aber ehrlich gesagt, es war noch viel, viel besser, viel berührender, als wir es uns vorstellen konnten. Ja, es hat alle Erwartungen übertroffen!“ mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #4 - Was will die Jugend? Immer mehr Jugendliche verlassen den Landkreis Nordsachsen und suchen ihr Glück abseits der ländlichen Gebiete. Gründe hierfür gibt es genug. Was die Jugend will und wie versucht wird, sie hier zu behalten, darum geht es in unserer vierten Themenwoche: mehr…

TORGAU Zeugnisse für 22 Jungfacharbeiter Torgau. Auf Schloss Hartenfels nahmen am Freitagvormittag 22 Jungfacharbeiter aus den Grünen Berufen ihre Zeugnisse entgegen. Sie werden händeringend benötigt. mehr…

TORGAU Seniorin trotzt durch viel Bewegung ihrer Krankheit Torgau. Die kleine, aber feine Wohnung von Edith Loerzer in der Torgauer Lassallestraße war vorigen Donnerstag schon am Vormittag voller Menschen. Denn die rüstige Seniorin, der man das hohe Alter weder ansieht noch anmerkt, feierte ihren 95. Geburtstag. Die beachtliche Besucherresonanz hatte ihren Grund: Edith Loerzer ist die Gründerin der Torgauer Osteoporose-Selbsthilfegruppe. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Was macht eigentlich Heidi Moeller? Schildau. Mit ihrer blauen Dienstschwalbe spulte Heidi Moeller einst Kilometer für Kilometer herunter: Bereichsstrecken von 100 Kilometern an den Wochenenden waren keine Seltenheit. mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #2 - Migration, Integration und die Angst Für die bevorstehende Bundestagswahl hat die Torgauer Zeitung fünf Themenschwerpunkte herausgesucht, die in der Region von besonderer Bedeutung sind. In der zweiten Woche liegt der Fokus im Bereich Integration. mehr…

NORDSACHSEN "Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

NORDSACHSEN Themenwoche #1 - Was die Wirtschaft bewegt Für die bevorstehende Bundestagswahl hat die Torgauer Zeitung fünf Themenschwerpunkte herausgesucht, die in der Region von besonderer Bedeutung sind. In der ersten Woche lag der Fokus auf der Wirtschaft. mehr…

NORDSACHSEN Trendwende Dorf Alles was das Leben auf dem Lande lebenswert macht

Ort: 04886 Beilrode, Ernst-Thälmann-Straße 45 mehr…

NORDSACHSEN Kickerseite: Intersport Höcke Kreisklasse Intersport Höcke Kreisklasse: Alle Mannschaftsaufgebote und die Ansetzungen der neuen Saison mehr…

Die Sportseite vom 11. September als Download Dommitzsch feiert ersten Dreier Ausgerechnet gegen Doberschütz-Mockrehna gelang Dommitzsch der erste Saisondreier in der Ur-Krostitzer Nordsachsenliga. Berichte über die übrigen lokalen Teams im Bezirk sowie zahlreiche Statistiken im Sport (kostenpflichtig): mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Die Freizeitseite vom 8. September als Download Diesmal mit: – Zum Tag des offenen Denkmals öffnen in der Umgebung viele Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Museen, Mühlen ect.

– Die Süptitzer feiern an diesem Wochenende ihr 6. Weinfest.

– Der Herbstausritt der Torgauer Geharnischten ist für den 23. September geplant. Anmeldeformulare liegen aus.

– WE-Tipps: Lesung in der Stadtbibliothek, Benefizveranstaltungen Kirche Dommitzsch, Beckwitz, Oldtimer Teilemarkt, Orgelsommer-Ausklang mehr…

Die Historienseite vom 31. August als Download Dieses Mal mit:

- Dautzschen feiert 775 Jahre Ortsjubiläum

- Die Geschichte des Torgauer Krankenhauses

- Parodisten und Humoristen brachten Torgauer zum Lachen

- Wie die Russen 1945 den Ort Zwethau einnahmen

- Ein strenger Winter und Hochwasser in Audenhain mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

