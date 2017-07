OSTELBIEN "Bisher liegen erst acht schriftliche Anmeldungen für den Festumzug vor" Dautzschen. Langsam geht es in den Endspurt zur Organisation und den Vorbereitungen des Festjubiläums 775 Jahre Dautzschen. TZ sprach dazu mit Beilrodes Bürgermeister Rene Vetter. mehr…

TORGAU Reges Treiben auf PEP-Baustelle Torgau. Die Bauarbeiten an der und rund um die PEP-Kreuzung liegen im Plan. Vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr gab es jetzt genaue Informationen über die zuletzt absolvierten Arbeiten. mehr…

NORDSACHSEN Ist noch Platz in den Kitas? Nordsachsen. In Leipzig sind die Kita-Plätze zur absoluten Mangelware geworden. Auch in Nordsachsen wird es langsam eng. Die Situation ist jedoch nicht in allen Teilen des Kreises gleich. mehr…

TORGAU 400 Seiten über Kirche und Staat Torgau. Gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung präsentiert der Förderverein Europa Begegnung am 9. August dessen neues Buch auf Schloss Hartenfels. mehr…

TORGAU Zwei kuriose Gerichtsverhandlungen Torgau. Auch das gibt es vor Gericht: Zur ersten Verhandlung kommt der Angeklagte einfach nicht und die zweite Runde bestreiten Brüder, die sich im Nuscheln überbieten. Urteile gab's dennoch. mehr…

TORGAU Engagement außerhalb der Jugendfeuerwehruniform Torgau-Oschatz. Seit geraumer Zeit gibt es ein Kreisjugendforum in der Region Torgau-Oschatz. mehr…

TORGAU Landkreis und Leibniz-Institut untersuchen Demografie-Entwicklung Leipzig wächst. Doch wie wirkt sich das auf den Landkreis Nordsachsen aus? Wie entwickeln sich die Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft der Großstadt? mehr…

TORGAU So wird der Abend noch entspannter Torgau. Am 22. Juli veranstaltet die TZ-Mediengruppe auf dem Geharnischtenfestplatz die erste Torgauer Sommerlounge. Mit dabei sind zahlreiche Unternehmen aus der Region und langjährige Premiumpartner der TZ-Veranstaltungen, wie das Sport- und Freizeitbad Aquavita der Stadtwerke Torgau. mehr…

TORGAU Krise beim Hafenausbau beschäftigt Landtag Torgau. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nach der TZ-Berichterstattung über die Probleme beim Hafenausbau in Torgau zwei Kleine Anfragen dazu im Landtag gestellt. mehr…

TORGAU TZ-Azubis auf Tour Sieben Azubis und ein Volontär der TZ-Mediengruppe hatten sich Ende Juni aufgemacht und den Filmpark Babelsberg besichtigt. Ein erlebnisreicher Tag mit einem triefend nassen Abschluss: mehr…

Auto brennt in Belgerns Innenstadt In der Reihzecher Straße ist am Donnerstagvormittag ein BMW in Flammen aufgegangen. 15 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Belgern waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. mehr…

Hund beißt älterem Herrn ins Bein Bei einem Spaziergang, durch die Leipzigerstraße, wurde ein Mann, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin unterwegs war, ins Bein gebissen. mehr…

Renault-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt Gegen 16.10 Uhr verunglückte gestern Nachmittag die Fahrerin eines Pkw Renault in der Ortslage Stehla. Sie kam aus Richtung Blumberg, als nach Angaben der Polizei plötzlich die Lenkung des Fahrzeuges blockierte. mehr…

Hartenfels I muss in Runde 1 ran Doberschütz. Im Rasthof Doberschütz und unter den sachkundigen Augen der Abteilungsleiterversammlung des Nordsächsischen Fußballverbands (NFV) ist am Freitagabend die erste Runde des TZ-Bärenpokals ausgelost worden. mehr…

Gute Platzierungen für Kohnen, Thielebeule und Schubert Radsport. Fünf Fahrer vom Torgauer Radsport Team Isaac starteten bei der kürzlich zu Ende gegangenen Internationalen Oderrundfahrt in Frankfurt. Auf der ersten Etappe ging es heiß zur Sache. mehr…

Krost hält Absteiger die Treue Fußball. Fußball-Torwart Florian Krost musste erfahren, wie schnell sich im Sport das Blatt wenden kann. Nach einer Klassesaison im ersten Jahr bei Hartenfels Torgau, als er sich zum Leistungsträger entwickelte, stieg der 21-Jährige mit den Torgauern vergangenes Spieljahr aus der Landesklasse Nord ab, hält aber dem Verein die Treue. mehr…

Erstmals starten historische Rennmaschinen Motorsport. Der Motorsportclub Teutschenthal e.V. blickt einem ungewöhnlichen Rennwochenende entgegen. Zum ersten Mal werden am kommenden Samstag, 15. Juli 2017, historische Motocross-Maschinen auf dem Weltmeisterschaftskurs starten. mehr…

Bronze in Erfurt Leichtathletik. Kobershainer Tim Erdmann gewinnt Edelmetall bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften vor 13 600 Zuschauern mehr…

Eine tolle Idee soll Wirklichkeit werden Torgau. Für die in den vergangenen 30 Jahren Geborenen sind die einst wilden Zeiten auf den Tanzböden der Region maximal aus den Schilderungen ihrer Eltern und Großeltern bekannt. Von Beilrode über Torgau nach Süptitz und Schildau gab es eine regelrechte Szene der Tanzmusik live spielenden und der Tanzmusik live und zumeist aktiv konsumierenden Damen und Herren aus und in der Region des Altkreises Torgau. Zig Bands waren unterwegs, um in den unterschiedlichsten Musikgenres für oftmals wahre Begeisterungsstürme zu sorgen. Hansi Kurandt (67) gehörte mehrere Jahrzehnte zur aktiven Musikerszene in dieser Zeit. Jetzt verschaffte er sich für eine tolle Idee Gehör und weihte die ersten Bekannten ein. Die Torgauer Zeitung kam dazu mit ihm ins Gespräch. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

