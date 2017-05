Jahrelanges Engagement ausgezeichnet

Doberschütz/Nordsachsen. Für ihr besonderes Engagement bei der Berufsorientierung wurde die Schulz Systemtechnik GmbH in Doberschütz jetzt vom Freistaat Sachsen geehrt. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel übergab Betriebsleiter Thomas Wejda am Dienstag die gerahmte und von zwei Staatsministern unterzeichnete Urkunde. Diese weist die Firma als herausragenden Veranstalter bei „Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen“ aus, der größten Initiative zur Berufsorientierung in Sachsen.



„Schulz Systemtechnik engagiert sich seit Jahren für den Nachwuchs, bietet den Schülerinnen und Schülern echte Praxiseinblicke und sehr anschauliche Übungen im Bereich Schaltschrankbau und Programmierung an“, würdigte der Landrat. „Auch um den Transport der Jungen und Mädchen nach Doberschütz hat sich das Unternehmen während der Projekttage im März gekümmert – wirklich vorbildlich.“ An „Schau rein!“ beteiligten sich im Landkreis Nordsachsen zehn Oberschulen, vier Gymnasien, zwei Berufsschulzentren und eine Förderschule. 26 Betriebe öffneten ihre Türen. Die Schulz Systemtechnik GmbH wurde dabei zum „Best Practice Unternehmen“ gewählt.



Auch die Berufsinformationstage (BIT) Torgau werden von den Doberschützern unterstützt. Die Koordinierung aller Aktivitäten zur Berufsorientierung obliegt dem Amt für Wirtschaftsförderung des Landkreises.