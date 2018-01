Jahresauftaktfeier im "Trailer"

AfD-Kreisverband Nordsachsen startet am vergangenen Freitag ins neue Jahr.

Audenhain. Am vergangenen Freitag lud der AfD-Kreisverband Nordsachsen erstmalig zu einer Jahresauftaktsfeier in den „Trailer“ nach Audenhain ein. Geladen waren Mitglieder, Freunde und Sympathisanten. Auch aus den Nachbarkreisen Elbe-Elster und Mittelsachsen kamen Parteifreunde.



Zu den Ehrengästen zählten der nordsächsische Bundestagsabgeordneter Detlev Spangenberg und der sächsische Fraktionsführer Jörg Urban. Bei Reden, guten Gesprächen, Musik und leckerem Essen verbrachten die rund 50 Gäste einen angenehmen Abend, der seinen krönenden Abschluss in einem imposanten Feuerwerk fand.