Japanisches Interesse am Arzberger Bürgerbus

Arzberg. „Auch ich komme aus einer Region, in der es mit Angeboten im öffentlichen Nahverkehr sehr schwach aussieht, deshalb interessiere ich mich sehr für das Modell Arzberger Bürgerbus“, so erklärt der japanische Jung- Wissenschaftler Minoru Nomura die Intention für seinen zweistündigen Kurzbesuch am Freitagabend in Ostelbien.



Von einer Konferenz aus Stockholm kommend, reiste der 26-Jährige gemeinsam mit Felix Jawinski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ostasiatischen Institut der Universität Leipzig – er vermittelte auch auf Empfehlung des sich speziell mit dem Thema Bürgerbus befassenden Berliner Nexus-Instituts den Kontakt – in Beilrode an. Mit einer Präsentation erklärte zunächst Arzbergs Bürgermeister Holger Reinboth in den Räumlichkeiten des Ostelbien-Vereins das Modellprojekt Bürgerbus – von der Entstehung über die Entwicklung und die Übergabe durch Landrat Kai Emanuel am 22. Februar bis zum aktuellen Stand. Stolz berichtete er über den Erfolg des Vorhabens, über das 23-köpfige ehrenamtliche Bürgerbus-Team und die über 7000 bereits gefahrenen Kilometer.



Und der Arzberger Bürgerbus-Beauftragte Ronald Weidner begrüßte statistisch exakt die beiden Gäste als Mitfahrer Nr. 562 und 563, als er sie zuvor am Beilroder Bahnhof in Empfang nahm. Danach beantworteten die beiden gemeinsam mit Ehrenamtsfahrerin Manuela Kurdyban die Fragen des Akademikers der Universität Kyoto, der bereits verschiedene Studien zum Thema Mobilität für die ältere Bevölkerung in ländlichen Gebieten veröffentlichte. Gern und dankbar nahm er die Informationen aus Arzberg auf - als Anregung für den Aufbau eines Bürgerbus-Systems in seiner japanischen Heimat.



„Wir freuen uns sehr, dass wir so ein Stück Aufbauhilfe in Asien leisten können“, zieht Reinboth eine positive Bilanz des Treffens. Der Arzberger Bürgerbus ist regelmäßig wochentags unterwegs, um vorwiegend Senioren zu Behörden, in Arztpraxen oder auch in Einkaufszentrum zu befördern. Das Angebot wird bestens wahrgenommen.