Jeder Abonnent ist automatisch Teil dieser Gemeinschaft

Torgau. Seit rund einer Woche sind nun alle Abonnenten der Torgauer Zeitung im Besitz der Leserclub-Karte ihrer Heimatzeitung. In dieser Zeit standen die Telefone im Haus der Presse nur selten still. Neben sehr positiver Resonanz gab es auch Kritikpunkte, die vorgetragen wurden. Beides war für das Team der Heimatzeitung wichtig, um die nächsten Schritt des TZ-LeserClubs so zu gestalten, dass die Vorteile für alle Abonnenten spürbar werden. Heute sollen aber zunächst die Fragen beantwortet werden, die am häufigsten an die Torgauer Zeitung herangetragen worden sind. Ihr Sebastian Stöber

1. Entstehen durch die Mitgliedschaft im TZ-Leserclub zusätzliche Kosten?

Nein. Jeder Abonnent der Torgauer Zeitung ist automatisch Teil dieser Gemeinschaft. Es entstehen keine Zusatzkosten, nur Zusatzvorteile.

2. Warum schreibt die TZ im Anschreiben von Ferienangeboten – die Ferien sind doch vorbei?!

Für das unaktuelle Anschreiben bitten wir um Entschuldigung. Kartendruck und Druck des Anschreibens wurden parallel bei derselben Firma in Auftrag gegeben. Geplant war tatsächlich, die Karte noch vor den Ferien auszuliefern. Wegen technischer Probleme haben sich Kartendruck und Auslieferung allerdings stark verzögert. Das Anschreiben konnten wir nicht mehr verändern.

3. Auf der Karte steht nur ein Name, können auch Familienmitglieder die Karte nutzen?

Ehe- und Lebenspartner, Kinder, Enkel können die Karten natürlich auch nutzen.

4. Die Karte ist auf ein Familienmitglied ausgestellt, das verstorben ist. Wie kann das passieren?

In unserer Datei ist ein Familienmitglied als Abonnent gelistet. Es gibt keine automatisierte Meldung von Todesfällen. Übernimmt ein Familienmitglied das Abo unter der gleichen Adresse, ohne über den Grund zu informieren, bleibt der ursprüngliche Name im System stehen.

5. Wie erfahren ich, welche Angebote ich mit der TZ-Leserclub-Karte wahrnehmen kann?

Aus Ihrer TZ! Ab Sonnabend finden Sie auf der Service-Seite täglich die entsprechende Übersicht. Außerdem informieren wir bei neuen Angeboten über Anzeigen in der TZ.

Stellen Sie Ihre Frage zum TZ-Leserclub an Manuela Merseburg: 03421 721066.