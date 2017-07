Jedes Jahr ein Erfolg

Torgau. 80 Jahre Kleingartenverein Abendfrieden – ein guter Grund zu Feiern, findet auch der Vorsitzende Andreas Kaden. Doch gefeiert wird im Abendfrieden jedes Jahr. „Das Fest ist auch jedes Jahre ein voller Erfolg“, betont er. Schon zur Mittagszeit am Sonnabend war die Erbsensuppe mit Bockwurst bis auf wenige Schälchen leer geputzt.

Die Gartenfreunde kamen gleich mit Töpfen herbei. Die 21 unterschiedlichen Kuchen, die die Frauen der Gartensparte für das Fest gebacken hatten, waren bei den Besuchern ebenfalls sehr gefragt. „Für die Kinder hatten wir viele Spiele, Pony-Reiten, Hüpfburg und für groß und klein eine Tombola mit tollen Preisen.“ Diese wurden im Laufe des Jahres im Verein gesammelt und gekauft. Auf der Tanzfläche herrschte den ganzen Abend viel Betrieb“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Heiko Blüthgen. In diesem Jahr – zum Jubiläum – gab es nicht nur den Tanz, sondern auch einige Showeinlagen von der Blumberger Playbackshow.

Doch auch am Sonntag war das Fest noch nicht gleich beendet. Mit Blasmusik wurde das Frühshoppen begleitet. Den Kesselgulasch ließen sich viele Gartenfreunde schmecken. „Das Fest war wieder ein voller Erfolg. Die Stimmung war super und die Musik und Tanzeinlagen wirklich gelungen. Wir sind zufrieden und freuen uns auf eine Wiederholung am letzten Juli-Wochenende im kommenden Jahr“, so Andreas Kaden. Der Kleingartenverein Abendfrieden hat 182 Mitglieder und 198 Gärten. 18 davon sind noch verfügbar.

Das Tanzbein schwingen und die Zeit mit bekannten Gesichtern genießen

Torgau. Beste Stimmung herrschte bereits zur Kaffee-Zeit auf dem Festgelände des Kleingartenvereins Abendfrieden in Torgau. Angeregte Gespräche und lautes Lachen waren von den meisten der Tische zu hören. Die TZ kam mit ihnen ins Gespräch.

Sieglinde und Hermann Jürgen Schreck von Scholtyssek aus Torgau: Wir sind Gartenfreunde hier im Verein und kommen seit 1988 jedes Jahre zum Fest, bis auf zwei oder drei Ausnahmen. Das Fest im Abendfrieden ist immer super. Angefangen von der Erbsensuppe am Sonnabend bis hin zum Kesselgulasch am Sonntag. Ich denke, es ist mit das schönste und bestbesuchte Gartenfest von Torgau. Genau so wie es ist, soll es auch bleiben.

Gerda Stöber aus Torgau: Ich bin nur als Gast hier. Ich habe woanders einen Garten, komme aber fast jedes Jahr zum Fest vom Abendfrieden, weil ich es sehr schön finde, was hier auf die Beine gestellt wird. Meistens verbringe ich beim Fest die Kaffeezeit mit Freunden. Es ist sehr gemütlich und die Leute sind alle freundlich.

Wolfgang Gärtner aus Torgau: Ich freue mich seit 1980 jedes Jahr auf das Fest im Abendfrieden, auch wenn ich selbst keinen Garten hier habe. Nicht so erfreut bin ich darüber, dass die Preise für das Bier immer höher werden, dafür sind die guten Preise beim Kuchen und Kaffee echt spitze. Die Stimmung ist toll und die Musik klasse. Manchmal tanze ich sogar.

Doris Kusch aus Torgau: Ich bin heute mit guten Bekannten zum ersten Mal hier. Es herrscht gute Stimmung, der Kaffee schmeckt und meine Gesellschaft ist super. Da kann es nur ein schöner Nachmittag und Abend werden.

Robert Jäckel aus Loßwig: Ich bin jedes Jahr hier. Man trifft immer so viele nette Leute, mit denen man ins Plaudern kommt. Ich werde auch wieder das Tanzbein schwingen – davon hält mich auch mein Holzbein nicht ab. Es ist ein schönes Fest und das Angebot wirklich toll.