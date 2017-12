Jedes Stück ein Unikat

Torgau. Ein beständiges Kommen und Gehen herrschte am Sonnabend in den Räumlichkeiten des Torgauer Kunst- und Kulturvereins „Johann Kentmann“ in der Pfarrstraße 3: Hier wurde in der Kleinen Galerie nämlich der inzwischen fünfte und zur Tradition gewordene Kunst-Weihnachtsmarkt mit einer Vernissage zu einer Ausstellung der Erwachsenen-Mal-und Zeichengruppe eröffnet.

Insgesamt über 40 Künstler aus der Region und Mitglieder des Vereins bieten hier in den nächsten drei Wochen Ergebnisse ihrer Arbeit an. Es versteht sich von selbst, dass es sich bei jedem der Stücke um ein Unikat handelt. Das Spektrum reicht von Malerei über Grafik, Keramik, Handarbeit und Fotografie bis hin zu schreiberischen Arbeiten und anderem. Zugleich bietet der Kunst-Weihnachtsmarkt Kunstfreunden und interessierten Besuchern einen umfassenden Überblick über das Schaffen der einzelnen Arbeitsgruppen des Kentmann-Vereins.

Jens Redmann, erster Vereinsvorsitzender, und Jana Wittenbecher, Geschäftsführerin des Vereins, eröffneten den Markt am Sonnabendnachmittag und begrüßten zahlreiche erste Besucher. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung instrumental von Schülern der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“. Jens Redmann und Jana Wittenbecher bedankten sich in ihren Worten bei allen Beteiligten, die den Kunst-Weihnachtsmarkt schon seit langem mit viel Kreativität und Fleiß vorbereitet und inhaltlich gestaltet hatten.

Den Besuchern bietet sich auch die Möglichkeit, das historische Gebäude, in dem der Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann einst wohnte und arbeitete, näher kennen zu lernen und zu besichtigen. Zur Stärkung gab es am Sonnabend Bratwurst frisch vom Grill sowie Kaffee und Kuchen, ein lodernder Feuerkorb strahlte zudem im Hof anheimelnde Atmosphäre passend zur beginnenden Adventszeit aus.

Der fünfte Torgauer Kunst-Weihnachtsmarkt in der Pfarrstraße 3 kann bis zum 17. Dezember Dienstag bis Freitag jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden. An den Wochenenden werden zusätzliche Veranstaltungen geboten, so zum Beispiel am 9. Dezember ab 15 Uhr eine Autogrammstunde mit René Kanzler. Und vielleicht verhilft ein Besuch des Marktes ja sogar noch zu dieser oder jener Idee für originelle Weihnachtsgeschenke.