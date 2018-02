Jessica holt Sachsen-Gold

Judo . Nach einer erfolgreiche U18-Bezirksmeisterschaft des TSV 1862 Schildau ging es für die Nachwuchsjudokas aus der Gneisenaustadt nun zur Landesmeisterschaft der U18 in Demitz-Thumitz.

Nach der erfolgreichen U18-Bezirksmeisterschaft, bei der sich vier Nachwuchsspieler des TSV 1862 Schildau für die Landeseinzelmeisterschaft qualifiziert hatten, ging es nun am vergangenen Samstag nach Demitz-Thumitz zum Landeschampionat. Leider konnten sich auf Grund von Krankheit nicht alle vier dem Kampfgericht stellen.

So nahmen den Kampf Jessica Treichel, Valentin Kühne und Max Richter auf. Alle drei boten gute kämpferische Leistungen. Kühne, sich mit einer leichten Erkältung quälend, gab alles, doch es reichte nicht, um sich im entscheidenden Moment durchzusetzen. Er musste seinen Gegnern aus Leipzig und Chemnitz den Sieg überlassen. Ihm fehlt noch die nötige taktische Erfahrung.

Max Richter hatte es sehr schwer, als Träger des 7. Kyu (gelb), seine Gegner waren alle Träger des 1. Kyu (braun). Dennoch gab er alles und kämpfte bis zum Umfallen. Nach einem sehenswerten schwer umkämpften 1. Kampf, wobei er seinen Gegner aus Rammenau mit 10:0 von der Matte schickte, war er im weiteren Verlauf konditionell mit seinen Kräften ziemlich am Ende, doch er kämpfte weiter und verpasste knapp den Einzug in das Finale.

Im kleinen Finale, sprich im Kampf um Platz 3 unterliefen ihm einige taktische Fehler, die noch auf eine geringfügige Kampferfahrung zurückzuführen sind, der Kampf, und somit auch die Qualifikation für die Mitteldeutsche Meisterschaft (MDM), ging verloren.

Jessica Treichel war auch diesmal nicht zu besiegen. Sie beherrschte ihre Gegner aus Leipzig, Freital oder Gornau klar und eilte somit von Sieg zu Sieg. Auch im Finale, man sah ihr an, dass die „Mitteldeutsche“ ihr Ziel ist, hatte ihre Gegnerin ihr nichts entgegenzusetzen und besiegte sie klar mit Ippon. Die Qualifikation und damit das von ihr gesteckte Ziel – die MDEM – war erreicht. Diese findet am 17. Februar in Schönebeck statt.