Jetzt offiziell: Hafen ab Mai wieder betriebsbereit

Torgau. Gute Nachrichten aus Dresden. Die umfangreichen Bauarbeiten im Torgauer Hafen werden im Frühjahr – konkret wohl am 30. April 2018 – abgeschlossen. Diesen Termin hat die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH gestern auf TZ-Nachfrage bekannt gegeben. Damit geht ein Großprojekt seinem Ende entgegen und das Areal kann nach gut vier Jahren wieder seiner Bestimmung übergeben werden.

Schon im Februar 2014 war der erste Spatenstich erfolgt. Seitdem gab es ständig neue Probleme und Verzögerungen, die auch zu einer enormen Verteuerung des Vorhabens führten. Mal lag es am Wetter, mal waren neue Auflagen schuld bzw. forderten die Behörden zusätzliche Gutachten.



Zuletzt sorgte laut Angabe der Hafengesellschaft aggressives Grundwasser für einen monatelangen Baustopp. Auf 250 Meter Länge mussten sogar Fundamente für die Kranbahn wieder abgerissen werden. Wegen der erst später festgestellten Verschlechterung der Grundwasserbeschaffenheit waren die Ingenieure gezwungen, eine andere Technologie zur Sicherung der Kaimauer zu wählen. Die zunächst geplante, tief bis ins Grundwasser reichende Lage der einzubohrenden Schräganker wurde aufgegeben. Stattdessen wählte man oberhalb der Grundwasserlinie liegende Horizontalanker zur Befestigung, so das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. Jedoch war nun die frisch gebaute Kranbahn (Kranbalken) im Wege. Ein Kostenvergleich ergab, dass der vollständige Rück- und Neubau die wirtschaftlichere Lösung darstellte gegenüber einer zeitaufwendigen und kostenintensiven Durchörterung des Kranbalkens für die zahlreichen einzelnen Ankerquerungen. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte der Umbau wieder Fahrt aufgenommen. Die Kostenerhöhung auf 16 Millionen Euro sei für die SBO als Vorhabensträger unvorhersehbar wie unabweisbar gewesen, betonte das Ministerium rückblickend, nachdem insbesondere die Grünen Kritik geäußert hatten.



Immerhin blieb es nun bei dieser im August 2017 genannten Summe. „Derzeit sind wir dabei, die Ankerlagen zu verfüllen, Rückhaltebecken einzubauen und den Aufbau der Gleise vorzubereiten“, schilderte Mandy Hofmann, Sprecherin der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, den aktuellen Stand. Der neue Portalkran aus Finnland ist zwar fertig aufgebaut, kann aber derzeit nur eingeschränkt genutzt werden, weil die Kranbahn noch nicht fertig verlegt ist. Doch es geht voran. Bis Jahresende 2018 soll auch die gesamte Gleisstrecke der Hafenbahn durch die Stadt grundhaft saniert sein. Die Ausschreibungen liefen bereits im Dezember.



Insgesamt blickt man nun in Dresden nach Lösung aller Probleme optimistisch in die Zukunft. Torgau habe Potenzial und spiele eine wichtige Rolle im bestehenden Hafenverbund, hieß es.