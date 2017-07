Jetzt wird es ernst am Friedrichplatz

Torgau. Weil Torgau auch ein bisschen die Hahnemann-Stadt ist, werden die Auswirkungen von Mega-Baustellen gerne in homöopathischen Dosen verabreicht. In der zurückliegenden Wochen konnten sich die Torgauer langsam an die Sperrung der Puschkinstraße gewöhnen, fanden sich mit dem Abbiegen in die Goethestraße und der Ampel an der Volkshochschule ab.



Ab Montag zündet nun die nächste Stufe das Bauprojekts, mit dem der Trink- und Abwasserzweckverband Westelbien sein Netz zukunftsfähig macht: Der Friedrichplatz wird zwischen Apotheke und Lutherhaus komplett gesperrt. Wie sich das auf den Straßenverkehr auswirkt, lässt sich in der Karte erkennen, die vom Absperrservice BAS zur Verfügung gestellt wurde. Sobald die Sperrung in Kraft tritt, wird die Friedrichplatz-Passage zwischen Unruhstraße und Bahnhofstraße in beide Fahrtrichtungen genutzt werden.



Die Einbahnstraße, die bislang aus Richtung Goethestraße in Richtung Central-Hotel verläuft, wird gekippt. Das bedeutet, sie verläuft dann in Richtung Goethestraße. Gekippt wird auch die Wittenberger Straße. Sie ist in den nächsten Monaten in Richtung Lutherhaus nutzbar. Spätestens an der Abbiegung in die Georgenstraße ist allerdings Schluss. Lediglich für EDEKA-Lieferverkehr und Baustellenfahrzeuge soll eine Anfahrtmöglichkeit geschaffen werden. Dass in diesen Tagen ausgeschilderte komplette Halteverbot in der Wittenberger Straße gilt nur, bis die Einbahnstraße gekippt ist. Dies sei nötig, damit Langzeitparker nicht über Nacht verkehrt herum stehen, erklärt Marcus Petzold von BAS. Laufe der Verkehr erstmal in der gewünschten Richtung, könne in der Wittenberger Straße auch wieder geparkt werden – mit Ausnahme des Kreuzungsbereichs zur Georgenstraße versteht sich.



Einen ähnlichen Grund hat übrigens auch die ab Montag geltende Halteverbots-Beschilderung in der Unruhstraße. Der Randstreifen dort wird vorübergehend freigelenkt, damit insgesamt acht Stellplätze für stundenweises Parken ausgeschildert werden können. Die sind gedacht für Kunden beispielsweise von Apotheke oder Sparkasse, die, wie alle Anrainer des Geschäftskomplexes, auch in Baustellenzeiten zu Fuß weiterhin problemlos erreichbar sind.



Den kompletten Verlauf der Umleitung finden Sie unter nachfolgendem Link.