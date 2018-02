Jobs in künftiger Pilzfabrik sind noch zu haben

Im Welsauer Weg gehen die Bauarbeiten an der künftigen Pilzfabrik zügig voran (TZ berichtete). Spätestens im August soll die Produktion starten.

Torgau. Zum Stand des Arbeitskräftebedarfs fragten wir Volkmar Beier, Pressesprecher der Agentur für Arbeit:

TZ: Herr Beier, wie viele Bewerbungen gab es mittlerweile für die Pilzfabrik?

Volkmar Beier: Insgesamt sind bislang mehrere hundert Bewerbungen eingegangen.



Laut Betriebsleiter Donglak Lee braucht man zunächst bis zu 80 Mitarbeiter. Wie viele Stellen sind schon besetzt?

Über den Stand der Personalauswahl sowie über die konkreten Einstellungstermine kann die Agentur für Arbeit derzeit keine Angaben machen. Dies obliegt allein dem Unternehmen.



Das Unternehmen stellte den Bau weiterer Hallen in Aussicht ...

Davon haben wir auch gehört. Eine gute Nachricht, über die wir uns sehr freuen.



Wo sind die aktuellen Stellenangebote ausgeschrieben?

Das Unternehmen Mushroompark hat einzelne Stellen über die Arbeitsagen-

tur zur Besetzung ausgeschrieben, die teilweise auch über die Jobbörse unter

www.arbeitsagentur.de veröffentlicht sind.



Um welche Berufsgruppen handelt es sich?

Mechatroniker/-in, Elektroniker/-in). Darüber hinaus sind Initiativbewerbungen als Produktionshelfer möglich. Die vorherige Absprache dazu mit der/dem Arbeitsvermittler/-in ist empfehlenswert.



Die Bewerbungsunterlagen sollen in Absprache mit dem Unternehmen an die Agentur für Arbeit, Ludwig-Feuerbach-Straße 10, 04860 Torgau, zu Händen Herrn Liederwald, per E-Mail: torgau.141-arbeitsgeber-service@arbeitsagentur.de; Telefon 03421 775266 gerichtet werden.