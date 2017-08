Joker sticht zwei Mal

Dresden/Torgau. Lisa Mönchgenger vom Rock’n’Roll- und Tanzclub „Ireen“ und Christa Jendricke vom FC Elbaue Torgau sind mit dem „Joker im Ehrenamt“ bedacht worden. Markus Ulbig vergab gestern die Auszeichnung an insgesamt 42 Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich im Sport engagieren. Sie kommen aus Vereinen, Verbänden, aus dem Schulsportbereich und der Sportjugend. Die Ausgezeichneten haben sich in ihrer Funktion beispielsweise als Übungsleiter, Kampfrichter oder Jugendleiter mit herausragendem Engagement besonders verdient gemacht. Lisa Mönchgenger ist Übungsleiterin gleich mehrerer „Ireen“- Tanzgruppen und wohnhaft in Torgau. Die Tauraerin Christa Jendricke ist als Schatzmeisterin beim FCE aktiv.



„Ehrenamt und freiwilliges Engagement machen den Kern einer aktiven Zivilgesellschaft aus und sind unverzichtbar für die Gesellschaft. Der ‚Joker im Ehrenamt‘ steht auch in diesem Jahr für den Retter in der Not. Das herausragende Engagement unserer Ehrenamtlichen im Sportbereich steht stellvertretend für den Einsatz vieler Tausender Helfer, die wichtige Funktionen und Aufgaben in den Vereinen und Verbänden übernehmen“, sagte Ulbig. Wenn es darauf ankomme, seien es jene Frauen und Männer, die als Kampfrichter oder Übungsleiter einspringen. Gerade für Kinder und Jugendliche seien Übungsleiter und Trainer Vorbilder. Sie vermitteln Werte wie Teamgeist, Fairness und Toleranz. Gemeinsames Sporttreiben stärke den Charakter und vermittele Verhaltensnormen, die auch außerhalb des Sports wichtig sind.“ Die ausgezeichneten Ehrenamtlichen haben eine Dankesurkunde, eine Glasvase mit einem gravierten Jokermotiv und eine Frauenkirchenuhr erhalten. Der jüngste Ausgezeichnete ist 22 Jahre alt, der Älteste ist 84.



Seit 1996 erhielten bereits 919 Ehrenamtliche im Sport den „Joker“. Ungefähr 90 000 Menschen sind in den genannten Ehrenamtsbereichen tätig und leisten jährlich rund 15 Millionen unbezahlte Arbeitsstunden. PI