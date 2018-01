Jubiläum im neuen Jahr

Beckwitz. Zum kleinen Jubiläum der Neujahrswanderung waren rund 70 Beckwitzer mit am Start. Zum fünften Mal hat die Feuerwehr Beckwitz diese Runde organisiert. Eine Tradition, die auch beibehalten werden soll, findet Matthias Hirsch, Leiter der Beckwitzer Wehr. „Die Waldwege waren in diesem Jahr zu matschig. Daher haben wir uns für de Strecke in Richtung des Waldbads Mehderitzsch entschieden.“ Hier hatte die Wehr für die Teilnehmer bereits alles für eine Stärkung vorbereitet. Kameraden und Beckwitzer hatten Kuchen gebacken und „Fettbemmen“ geschmiert. Glühwein und Kaffee standen bereit, obwohl vielen Teilnehmern bei den frühlingshaften Temperaturen am Sonnabend eher nach kühlen Getränken der Sinn stand. Eine kleine Spende gab es hierfür in die Kasse der Feuerwehr. „Das Geld wird genutzt, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. So findet auch der Schief-Pokallauf in Verbindung mit dem TGL-Cup am 28. April in Beckwitz statt“, sagt Kamerad Chris Gollasch. Im vergangenen Jahr haben die Beckwitzer hierbei den 4. Platz geholt. Im Jahr davor Platz 3. „Da der erste der sechs über das Jahr verteilten Läufe in Beckwitz startet, haben wir natürlich den Ansporn, einen Podestplatz zu bekommen“, so der 20-jährige Max Seidel.

Doch vom Wettkampf zurück zur Neujahreswanderung: Denn nach der kleinen Stärkung ging es über Bennewitz zurück nach Beckwitz. Die Beckwitzerin Ursula Thiel ist jedes Jahr mit dabei. „Es ist immer toll. Ich freue mich jedes Jahr darauf. Dann kommt das ganze Dorf zusammen. Das ist herrlich.“ „Die Feiern hier in Beckwitz sind immer gemütlich“, ergänzt ihre Nachbarin Susanne Kylla, die mit Tochter Jasmin Kuntzsch und Hund Lux zum ersten Mal bei der Neujahrswanderung dabei war. Vor zwei Jahren zogen sie nach Beckwitz.

„Die Dorfbewohner sind immer sehr freundlich. Man fühlt sich hier richtig willkommen.“ Am Feuerwehrgerätehaus angekommen warteten bereits selbstgekochte Soljanka, Kürbissuppe, Bratwurst und andere Leckereien auf die schnaufenden Wanderer. Der Beckwitzer Ronald Zöllner schwang hier den Kochlöffel. „Gulaschsuppe, oder wie heute Soljanka, bereite ich immer gerne für die Beckwitzer vor. Es ist eine tolle Veranstaltung, bei der das Dorf zusammenrückt.“ Noch bis in die Dunkelheit verbrachten die Teilnehmer eine schöne gemeinsame Zeit und freuen sich schon auf die Neujahreswanderung im Jahr 2019.

