Jubiläumssaison für den NCC

Neußen. Mehrere Hundert Gäste kamen über die Wochenenden verteilt ins Belgeraner Schützenhaus, um den Darbietungen von jung bis alt zu folgen.

Dabei ist in diesem Jahr aber nicht alles wie immer, schließlich ist der NCC in seiner Jubiläums-Saison – die 60. ist es mittlerweile schon. Deshalb stellte das Programm auch eine Art Best-of der letzten Jahre dar.



Angelehnt an das Motto führte Pilot und Vereinspräsident Frieder Sachse mit Co-Pilotin Jessica Wachter durch den Abend, der neben Egon Olsen und seiner Olsenbande zum Beispiel auch den Wettkampf der Züge aus Starlight Express bereithielt und das Schützenhaus für kurze Zeit in eine futuristische Rennbahn verwandelte. Das Männerballett machte ebenfalls ein umfangreiches Medley mit den Klassikern der letzten Jahre, geprägt von verschiedenen Ballermann-Hits, während die „Flammen“ mit ihrem Tanz, angelehnt an das am Donnerstag erschienene Kino-Highlight Fifty Shades of Grey, den Abend abrundeten. Gefeiert wurde dann noch bis in die Nacht, gestern Nachmittag war der Verein beim Umzug in Strehla, heute steht der Eilenburger Rosenmontagsumzug an, doch noch ist die Saison nicht vorbei.



Eigentlich endet die Faschings-Saison am Aschermittwoch, doch die Jubiläums-Saison hält eben doch noch einen echten Höhepunkt für die Neußener Carnevalisten bereit. Am Samstag werden in der Stadthalle 60 Jahre NCC gefeiert. Das Ganze geschieht zusammen mit der Ausrichtung des Narrengipfels, wie Präsident Frieder Sachse erklärt. „Wir freuen uns auf eine schöne Feier mit vielen Höhepunkten“, so Sachse. Der Verein habe die Prinzenpaare der vergangenen Jahre eingeladen, zudem freue man sich auf viele Freunde des Vereins und die ortsansässigen Vereine. Um die Aufgabe zu bewältigen beginnt am Mittwoch schon wieder der Aufbau in der Stadthalle, intensive Tage also für alle Vereinsmitglieder.

