Jugend forscht am Österreicher

Motorsport. Nachdem Ende Mai die hochkarätigen Rennen, mit den Läufen zur Deutschen Meisterschaft der Gespanne vom MSC Pflückuff in Neiden ausgetragen wurden, steht den „Pflückuffern“ an diesem Wochenende die nächste Veranstaltung bevor. Und die steht ganz im Zeichen der Förderung des Cross-Nachwuchses.

Am Samstag startet am Österreicher ein Lauf zum ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup 2017. Die Serie, die im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, hat sich prächtig entwickelt. Inzwischen nehmen sechs Motorsportclubs an der Durchführung dieses Wettbewerbes teil und richten Läufe auf ihrer Strecke aus

Der ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup ist eine Herausforderung an den Cross- Nachwuchs ab 6 Jahre und Jugendliche bis 15 Jahre, für die es sonst kaum Rennserien und derartige Veranstaltungen gibt. Er ist eine Gleichmäßigkeitsprüfung im Gelände beziehungsweise in Waldpassagen. Bei den Rennen erfolgt bewusst keine Zeitmessung, sondern nur eine Vorgabe hinsichtlich der Rundenanzahl, die je nach Klasse unterschiedlich ist.

Wie im Endurosport üblich, gibt es eine Sonderprüfung, in der die Zeit gemessen und letztlich der Sieger ermittelt wird.

Vom MSC Pflückuff werden 15 Starter ihrem Heimvorteil nutzen und vor eigenem Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen. Am erfolgreichsten schnitt im bisherigen Saisonverlauf Roman Walisch ab. Der MSC-Pflückuff-Nachwuchsfahrer steht in der 50-ccm-Klasse auf Platz 3 . In der Clubwertung der Mannschaften nehmen die Pflückuffer den 4. Platz ein.

Der MSC Pflückuff wird mit 15 Streckenposten für die Sicherheit der Fahrer gewährleisten. Teilnahmeberechtigt sind in der Schüler-Klasse Maschinen bis 50 ccm Automatik und Maschinen bis 65 ccm Automatik oder mit Schaltgetriebe. In der Jugendklasse sind Maschinen bis 85 ccm/2T und Maschinen bis 125 ccm/2T startberechtigt.

Die Fahrer der Schülergruppe fahren sechs beziehungsweise acht Runden auf einem 4-Kilometer-Rundkurs plus eine Sonderprüfung. Die Jugendgruppe absolviert acht beziehungsweise zehn Runden a fünf Kilometer plus eine Sonderprüfung je Runde. Der Start der Schüler-Klasse erfolgt 10 Uhr und in der Jugend-Klasse 13.30 Uhr. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins einzusehen. Dort ist auch die komplette Ausschreibung abrufbar.

Richtig spannend wird der ADAC Motocross Bundesendlauf am 16./17. September. Hier ermitteln die Nachwuchsfahrer bis zur Klasse 125 ccm das beste der 16 Bundesländer. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft vom ADAC München.

Apropos Nachwuchsförderung beim MSC Pflückuff: Zum Vereinsfest am Samstag wurde die neue separate Trainingsstrecke für die Fahrer/-innen der 65-ccm-Klasse übergeben werden. Mit der Freigabe verbessern sich die Trainingsbedingungen maßgeblich.

www.msc-pflueckuff.de