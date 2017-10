Jugend probierte

Der Termin ist den Reitsportlern und Pferdesportfans der Region mittlerweile schon gut bekannt. Und so ist das gewachsene Interesse am reiterlichen Wetteifern am Tag der Deutschen Einheit des Welsauer Sportclubs (WSC) zu erklären. So auch in diesem Jahr. Am Dienstag vergangener Woche zog es wieder Spring- und Dressurreiter/-innen aus dem ganzen Landkreis und zudem auch aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt und Brandenburg ins beschauliche Welsau, wo der Reitsport seit den 1960er Jahren beheimatet ist.

Insgesamt 66 Nennungen gab es für die sieben Prüfungen in der Dressur und im Springen. Zumeist junge Reiter aus 12 Vereinen Sachens, Brandenburgs und Sachsen-Anhalts ritten um die begehrten Siegerschleifen. Bemerkenswert dabei ist, dass das Welsauer Turnier fest in der Hand der weiblichen Reiterschaft ist, denn gerade einmal zwei Jungs „wagten“ es, sich mit den Amazonen zu messen. Der gastgebende Welsauer SC gab in den zwei Dressur-, zwei Springprüfungen und den einfachen Reitwettbewerben selbst 18 Nennungen ab und seine Teilnehmer konnten teils großartig überzeugen.

Mit dem Sieg von Mareike Hemberger auf Ural und dem 2. Platz von Maxi Dinter auf Geronimo und dem 3. Platz von Mareike Hemberger auf Tiquila im Stilspringen der Klasse E plus den guten Platzierungen in der Dressur sowie in den einfachen reiterlichen Wettbewerben war der WSC-Nachwuchs in diesem Jahr recht erfolgreich. Schade nur, dass das nasskalte Wetter die Veranstalter dazu zwang, dass die Wettbewerbe in der Reithalle des Reiterhofes Hägele verlegt werden mussten.

Aber der guten Atmosphäre des Turniers tat die Verlegung keinen Abbruch, nur aus organisationstechnischen Gründen ergab sich für die Veranstalter ein Mehraufwand. Doch auch diesen wussten die Welsauer zu meistern. Alles in allem waren Turnierleitung und Gastgeber zufrieden. Und auch Peter Engel aus Leipzig, der beim diesjährigen Welsauer Reitturnier als Richter fungierte, vergab zwar an die jungen Reiterinnen und zwei Jungs nicht immer Bestnoten, konnte aber dem WSC-Team wieder ein gut organisiertes Turnier bescheinigen.