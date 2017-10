Jugendcafé bleibt weiter in der Spur

TZ: Kommt es durch den Personalmangel zu Einschränkungen des Cafébetriebs?

B. Rönsch: Nein, wir können zum Glück unsere Öffnungszeiten wie gehabt durchziehen (Anm. d. Red. Di - Fr: 14-19 Uhr). Zu zweit geht das schon. Nur wenn eben jemand Urlaub hat oder krank wird, dann wird es problematisch.



Ist denn eine Lösung in Sicht?

Ja, durchaus. Zum Jahreswechsel habe ich einen Bundesfreiwilligendienstler in Aussicht. Einhunderprozentig sicher ist das allerdings noch nicht.



Und wenn das nicht klappt?

Dann geht es trotzdem weiter. Betroffen ist wirklich nur die offene Jugendarbeit, alles andere geht ganz gewohnt seinen Gang. Alle Gruppen treffen sich nach wie vor und ohne Einschränkungen, da gibt es keine Probleme. Ich hatte in all den Jahren immer wieder mit Engpässen zu kämpfen, das stehen wir schon durch. Ich blicke in jedem Fall optimistisch in die Zukunft.



Und wie steht es um das Jugendcafé Chill Out in Nordwest?

Die sind ganz regulär besetzt, da gibt es überhaupt keine Probleme. Dort gibt es neben der Leiterin Barbara Winkelmann noch zwei weitere Mitarbeiter.



Könnte dann von dort nicht jemand im Blue Moon aushelfen, falls mal wieder Not am Mann sein sollte?

Das ist leider nicht so einfach möglich, da das Chill Out ja auch noch seinen regulären Betrieb aufrecht erhalten muss. Außerdem ist es für die dortigen Mitarbeiter auch schwierig, mal schnell von Nordwest hierher zu kommen. Diese Option fällt also leider aus. Aber falls tatsächlich irgendwann alle Stricke reißen haben wir auch noch zahlreiche ehrenamtliche Helfer, die uns unter die Arme greifen.