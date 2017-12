Jugendherberge im Zeit- und Kostenplan

Von außen für jeden erkennbar sind die Bauarbeiten an der künftigen Jugendherberge in Torgau in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses im vollen Gange.

Torgau. Nach den im Frühjahr erforderlich gewordenen Umplanungen sind die Arbeiten im Zeitplan, der eine Fertigstellung für das erste Quartal 2019 vorsieht. Auch der vorgesehene Kostenrahmen wird nach Stand der Dinge eingehalten. Besonders letzteres ist bemerkenswert, weil die durch die notwendige Umplanung entstandenen Mehrkosten durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten.



Dr. Helmut Graul und Hans-Christoph Sens als Vertreter des Vorstands des Fördervereins Jugendherberge Torgau erfuhren dies in einem Gespräch mit Oberbürgermeisterin Romina Barth und Bauamtsleiter Ulrich Helm als Vertreter der Stadtverwaltung. Dabei wurde auch vereinbart, die Öffentlichkeit besser über den Baufortschritt zu informieren. Der Förderverein will eine von der Wintergrüne beziehungsweise der Schlossstraße aus sichtbare zusätzliche Informationstafel herstellen lassen. Die Vergabe von Bauaufträgen durch die Stadtverwaltung soll auf der neuen Amtsblatt-Seite der Stadt Torgau in der TZ mitgeteilt werden. Durch Links sollen die Internetseiten der Stadtverwaltung und des Fördervereins der Jugendherberge verbunden werden.



Die Vertreter des Fördervereins berichteten über die Absicht, den Namen der künftigen Jugendherberge auf Grund eines öffentlichen Wettbewerbs festzulegen. Die Modalitäten sollen in einem Gespräch mit Vertretern des Jugendherbergswerks Sachsen so bald wie möglich geklärt werden. Als Termin für die nächste Mitgliederversammlung des Jugendherbergsvereins Torgau ist Dienstag, der 20. März 2018, 18 Uhr in Aussicht gestellt worden.